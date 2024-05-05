Свекла вырастет гигантской: поможет одно копеечное средство

Есть вещество, которое помогает вырастить большие плоды свеклы

Одним из самых популярных овощей в Украине для выращивания является свекла. Ее сажают, потому что получив плоды, их можно использовать для приготовления разных вкусных блюд. К примеру, для холодного борща, который прекрасно помогает утолить жажду. Для получения большого урожая нужно знать секреты выращивания.

В первую очередь свеклу следует сажать на продуваемом солнечном участке, пишет "На пенсии". Земля должна быть рыхлой, хорошо дренированной и некислой. До того, как сажать свеклу, почву удобряем органикой — компостом или перегноем.

Огородники знают один действенный лайфхак, благодаря которому можно получить большие и сладкие плоды. Для этого нужно использовать соль. Просто возьмите 1 чайную ложку вещества и разведите его в 10 литрах воды. Полейте им участок со свеклой. Впрочем, не стоит заливать этим раствором грядку, потому что это может повредить.

Полезным будет удобрить свеклу и древесной золой. Соблюдайте пропорции – 1 стакан на 10 литров воды. Можно рассыпать пепел между рядами, а затем полить: тогда он также будет подкармливать растение.

Помните, что свекле требуется достаточный полив. Поэтому не забывайте давать ей воду, но не на листья, а под корень.

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