Чрезвычайно удачная глазурь на паски: не крошится, не течет и не осыпается
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Классической глазурью для паски считается белковая. Мы делились ее рецептом. Однако она может быть сложной в работе – осыпаться, течь и т.д. С желатиновой глазурью такого не бывает.
Этот рецепт глазури для паски станет вашим секретным ингредиентом для создания настоящих шедевров. Она получается блестящей, нежной, а благодаря желатину не трескается и не крошится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- 1 стакан сахара
- 0,5 стакана воды
- 2 столовые ложки воды (для желатина)
- 1 чайная ложка желатина
Способ приготовления:
- В небольшой мисочке залейте желатин 2 столовыми ложками воды и оставьте на 30 минут для набухания. Параллельно приготовьте сахарный сироп.
- В кастрюле смешайте с половиной стакана воды и поставьте на медленный огонь. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится. Сироп должен стать прозрачным и напоминать редкий мед.
- Когда сахар растворится, влейте набухший желатин в сироп. Взбейте массу миксером в течение нескольких минут до однородной смеси.
- Глазурь должна стать белой, это признак ее готовности. Дайте ей немного остыть, иначе она просто растечется. Не забудьте нанести глазурь на куличи, пока она не загустела.
- Покройте пояса глазурью и поставьте в духовку на 5 минут при 180°C. Это придаст глазури эластичности и блеска.
Такая глазурь не только сохранит форму паски, но и после разрезания останется на верхушке, при этом не ломаясь и не осыпаясь. Покройте ею грузинскую паску – и выпечка станет идеальной.