Чрезвычайно удачная глазурь на паски: не крошится, не течет и не осыпается

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Классической глазурью для паски считается белковая. Мы делились ее рецептом. Однако она может быть сложной в работе – осыпаться, течь и т.д. С желатиновой глазурью такого не бывает.

Этот рецепт глазури для паски станет вашим секретным ингредиентом для создания настоящих шедевров. Она получается блестящей, нежной, а благодаря желатину не трескается и не крошится. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

1 стакан сахара

0,5 стакана воды

2 столовые ложки воды (для желатина)

1 чайная ложка желатина

Способ приготовления:

В небольшой мисочке залейте желатин 2 столовыми ложками воды и оставьте на 30 минут для набухания. Параллельно приготовьте сахарный сироп. В кастрюле смешайте с половиной стакана воды и поставьте на медленный огонь. Помешивайте, пока сахар полностью не растворится. Сироп должен стать прозрачным и напоминать редкий мед. Когда сахар растворится, влейте набухший желатин в сироп. Взбейте массу миксером в течение нескольких минут до однородной смеси. Глазурь должна стать белой, это признак ее готовности. Дайте ей немного остыть, иначе она просто растечется. Не забудьте нанести глазурь на куличи, пока она не загустела. Покройте пояса глазурью и поставьте в духовку на 5 минут при 180°C. Это придаст глазури эластичности и блеска.

Такая глазурь не только сохранит форму паски, но и после разрезания останется на верхушке, при этом не ломаясь и не осыпаясь. Покройте ею грузинскую паску – и выпечка станет идеальной.