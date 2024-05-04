Точно не "вискочка": колоритные украинские слова, которыми называют дерзких людей

Украинцам рассказали, как можно усовершенствовать речь и избавить ее от русизмов

Так исторически сложилось, что в украинском языке много русизмов — слов, которые перекочевали из русского языка. Мало кто знает, но слово "выскочка" тоже заимствованное, но у него в украинском языке есть благозвучные синонимы.

Об этом рассказали на портале "Чиста мова". Эти слова использовались до правописания, которое было принято в 1933 году ради "сближение украинского и русского языковых традиций орфографии".

Так, русско-украинский академический словарь 1924-1933 годов выделяет несколько украинских слов, которыми обозначали "выскочку": вискічко, вискочень/ вискочня, вихватень, вихватько, вискакуля, (социальный) випанок, доробкевич, скоробагатько; (временщик) скоропадько, скоропада.

В словаре 1909 года "выскочка" упоминается как "висікака" и трактуется как дерзкий и нахальный человек. В предложениях украинские синонимы употребляли так:

Йогo звуть по-вуличному Вискічко ще од батька, бо батько дуже любивв вискакувати перед панами.

Всі дівчата мовачли, тільки наша вискакуля знов вискочила.

Це випанок, вибився в пан з наших-таки простихх мужиків.

Який вихватько знайшовсь!

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие украинские слова придумали в СССР. Это было сделано, чтобы осквернить язык.