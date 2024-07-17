Для тих, хто не має городу: як виростити часник у квартирі

Щоб виростити часник вдома, треба знати, як правильно його вирощувати.

Часник — це не просто спеція, а справжня скарбниця корисних речовин. Він зміцнює імунітет, бореться з вірусами та бактеріями, а також надає стравам неповторний смак. Також, ми писали, як виростити розмарин вдома.

Сьогодні ми розповімо вам, як виростити часник вдома, щоб завжди мати під рукою свіжі ароматні зубчики.

Вибір посадкового матеріалу:

Для висадки вдома підходять ярові та озимі сорти часнику.

Яровий часник висаджують навесні, а озимий — восени.

При виборі зубчиків для посадки звертайте увагу на їх розмір та якість.

Зубчики повинні бути щільними, без пошкоджень та гнилі.

Не рекомендується використовувати для посадки зубчики з центральної частини голівки часнику.

Підготовка ґрунту:

Часник любить пухкий, родючий ґрунт з нейтральною кислотністю.

Перед посадкою перекопайте ґрунт на глибину 20-30 см.

Додайте до ґрунту перегній або компост.

Не рекомендується садити часник на місцях, де раніше росли цибуля, часник або картопля.

Посадка:

Яровий часник висаджують навесні, коли ґрунт прогріється до 5-10°C.

Озимий часник висаджують восени, за 4-6 тижнів до настання заморозків.

Зубчики часнику садять на глибину 5-7 см, з відстанню 10-15 см між ними.

Рядки часнику повинні розташовуватися на відстані 20-30 см один від одного.

Догляд:

Регулярно поливайте часник, особливо в спекотну та суху погоду.

Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослини.

Прополюйте часник, щоб видаляти бур'яни.

Розпушуйте ґрунт після поливу.

Підгодовуйте часник 2-3 рази на сезон комплексним мінеральним добривом.

Збирання врожаю:

Яровий часник збирають у кінці липня — на початку серпня, коли листя починає жовтіти.

Озимий часник збирають у кінці червня — на початку липня.

Збирайте часник в суху погоду.

Обережно викопайте часник вилами, щоб не пошкодити зубчики.

Просушіть часник протягом 2-3 тижнів в провітрюваному місці.

Зберігайте часник в сухому та прохолодному місці.

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