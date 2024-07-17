Для тех, кто не имеет огорода: как вырастить чеснок в квартире

Чтобы вырастить чеснок дома, нужно знать, как правильно его выращивать.

Чеснок – это не просто специя, а настоящая казна полезных веществ. Он укрепляет иммунитет, борется с вирусами и бактериями, а также придает блюдам неповторимый вкус. Также мы писали, как вырастить розмарин дома.

Сегодня мы расскажем вам, как вырастить чеснок дома, чтобы всегда иметь под рукой свежие ароматные зубчики.

Выбор посадочного материала:

Для высадки дома подходят яровые и озимые сорта чеснока.

Яровой чеснок высаживают весной, а озимый – осенью.

При выборе зубчиков для посадки обращайте внимание на их размер и качество.

Зубчики должны быть плотными, без повреждений и гнили.

Не рекомендуется использовать для посадки зубчики из центральной части головки чеснока.

Подготовка почвы:

Чеснок любит рыхлую, плодородную почву с нейтральной кислотностью.

Перед посадкой перекопайте грунт на глубину 20-30 см.

Добавьте в грунт перегной или компост.

Не рекомендуется сажать чеснок на местах, где раньше росли лук, чеснок или картофель.

Посадка:

Яровой чеснок высаживают весной, когда почва прогреется до 5-10°C.

Озимый чеснок высаживают осенью, за 4-6 недель до наступления заморозков.

Зубчики чеснока сажают на глубину 5-7 см, с расстоянием 10-15 см между ними.

Строки чеснока должны располагаться на расстоянии 20-30 см друг от друга.

Уход:

Регулярно поливайте чеснок, особенно в жаркую и сухую погоду.

Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растения.

Пропалывайте чеснок, чтобы удалять сорняки.

Разрыхляйте почву после полива.

Подкармливайте чеснок 2-3 раза в сезон комплексным минеральным удобрением.

Уборка урожая:

Яровой чеснок собирают в конце июля — начале августа, когда листья начинают желтеть.

Озимый чеснок собирают в конце июня — начале июля.

Собирайте чеснок в сухую погоду.

Аккуратно выкопайте чеснок вилами, чтобы не повредить зубчики.

Просушите чеснок в течение 2-3 недель в проветриваемом месте.

Храните чеснок в сухом и прохладном месте.

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