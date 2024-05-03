Чому в СРСР будували лише 5- та 9-поверхівки: розкриваємо "секрет"

Радянські будівельники не могли похвалитися оригінальністю. Усі проекти були однаковими

За часів СРСР існувала чітка закономірність у висоті житлових будинків. Їх будували виключно на п’ять чи дев’ять поверхів.

Це не було простою випадковістю. "Телеграф" вирішив розповісти читачам у чому полягає "секрет".

Будівництво будинків з такою поверховістю мало під собою конкретні причини, спричинені економічними та технічними факторами. Як виявилося, через гострий дефіцит житлового фонду радянським будівельникам ставили завдання звести якнайбільше бюджетних багатоповерхівок. Крім того, їх обмежували й у часі. Тому будинки зводили у стислий термін. Так п’ятиповерхові будинки стали однією з найпопулярніших конструкцій того часу.

Згідно з діючими нормами та стандартами, у таких спорудах не було необхідності встановлювати ліфтове обладнання. Це значно здешевлювало процес будівництва.

"Хрущовка", фото wikipedia

Але згодом все ж таки виникла необхідність будувати вищі житлові комплекси для розміщення більшої кількості людей на обмеженій території. При цьому наявність ліфтів та сміттєпроводів у будинках ставала обов’язковою вимогою. Це суттєво збільшувало вартість проектів.

Втім, існувало ще одне важливе обмеження – технічні можливості пожежної служби. Наявне на той час обладнання дозволяло пожежникам гасити вогонь максимум до дев’ятого поверху включно.

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