Міф про заробіток чи істинна правда? Чому в СРСР дітлахи збирали сушених комарів

За деякими версіями, повний кілограм мертвих комах можна було виміняти навіть на престижну машину – "Волгу"

Враження та розваги у СРСР змушувало малечу проявляти фантазію і вигадувати ігри, які зараз здаються справжнім божевіллям. Так діти в Радянському Союзі збирали сушених комарів і змагались, хто першим назбирає аж кілограм.

Але чому і навіщо вони так робили? OBOZ.UA розібрався у походженні цього міфу. А також в тому, що змушувало дітей займатись такими дивними речами.

Дослідники міських легенд стверджують, що збиранням комарів діти займались у 1970-х та 1980-х роках. Вони самі поширювали між собою байку про те, що в аптеках почали приймати сушених комарів і платити за це шалені гроші.

За деякими версіями, повний кілограм мертвих комах можна було виміняти навіть на престижну машину – "Волгу".

Звідки пішли такі чутки, достеменно невідомо. Але поширювались вони з шаленою швидкістю. Діти, які страждали від вічного радянського дефіциту на все, на рівні з дорослими так втілювали свої мрії про достаток.

Навіщо аптекам комарі, маленькі радянські громадяни особливо не замислювались. Але існували версії, що за допомогою комах проводили якісь медичні дослідження або соціальні експерименти.

Звісно, це була не єдина версія міфу, яка ширилась серед людей. Так за іншим варіантом аптекам потрібні були не цілі комарі, а тільки їхні хоботки. Буцімто тільки таким чином можна було отримати "Волгу". Більш приземлений варіант в тому, що наловлених комах аптекарі продавали у зоомагазини для того, щоби там з них робили корм для акваріумних риб.

Що цікаво назбирати кілограм комарів нікому з радянських дітей не вдалось, хоча деякі дуже старались і навіть збирались у групи, щоби швидше досягти мети. Тому з часом цю гру забули і зараз її можуть пригадати лише ті, хто зростав у ті роки в СРСР.

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