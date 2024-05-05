Справа не в "естетиці": чому в СРСР деякі склили балкони автобусними вікнами

Таким чином склили не тільки балкони

Часто в містах по всій території колишнього СРСР можна побачити досить дивну картину — балкони засклені вікнами від автобусів. Такі балкони завжди виділяються — цей варіант скління виглядає інородним.

Про те, чому так відбувалося, розповів блогер "Щоденник архітектора". Зазначимо, що пік появи таких балконів припав на останні роки СРСР та початок 90-х. Зазначається, що таким чином склили не лише балкони, а навіть будували теплиці. Як виявилося, автомобільне скло використовували з утилітарною метою і жодної естетики чи прихованого сенсу не було. А справа була у банальному економічному занепаді.

У 90-ті роки багато підприємств були в занепаді і працівники використовували все, що могло стати в нагоді. Якщо людина працювала на заводі з виготовлення цегли, то їй могли видати зарплату продукцією. Власники таких балконів, як правило, мали відношення до транспорту в ті роки (працівники залізниці, автобусні парки, автомобільні виробництва тощо).

"Звичайно їм не видавали зарплату вагонами, але використовувати вікна від списаного тролейбуса дозволяли", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як карали за порушення правил дорожнього руху в СРСР і чи дорого це було.