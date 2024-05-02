Як виростити розсаду капусти: що зробити, щоб вона була міцною і не витягувалася

Капуста не буде витягуватись

Виростити розсаду капусти нескладно. Однак треба знати деякі секрети та поради. Досвідчені дачники користуються одним методом, щоб розсада капусти була міцною. А раніше ми розповідали, після чого не можна садити капусту.

Оскільки капуста — холодостійка культура, для правильного розвитку вона потребує певного температурного режиму. Зіпсувати розсаду можна, якщо ви зберігаєте її у недостатньо холодному місці. Про це розповіли на порталі "Школа Життя".

Як пікірувати розсаду капусти

Робити це варто у фазі одного-двох справжніх листків. Вам знадобляться стаканчики об'ємом 0,5 л для пікірування.

Сіянці треба занурювати в землю (у стаканчиках) до сім’ядольних листочків. Корінь при цьому не треба обрізати. Розсаду треба добре полити після посадки. При потребі додати трохи землі (якщо ґрунт ущільнився чи осів).

Догляд за розсадою

Якщо погода прохолодна і не вистачає сонця, розсаду треба досвічувати, їй повинно бути достатньо світла. За 10 днів після пікірування рослину треба підживити. Зробіть добриво із селітри кальцієвої та води. 2 г розмішайте в 1 л.

Перед тим, як вносити добриво, розсаду треба рясно полити. Якщо цього не зробите, може пошкодитися коренева система. За два тижні після підживлення можна знову внести те ж добриво.

Важливо гартувати рослину. Цей етап забезпечить рослині те, що вона приживеться у відкритому ґрунті. Загартовувати розсаду можна за 7-10 до висадки на грядку. Також можна виносити стаканчики із розсадою на вулицю щодня на кілька годин, щоб вона звикла до свіжого повітря.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно висадити розсаду в ґрунт. Перед тим, як опинитися в землі, розсада має пережити кілька етапів.