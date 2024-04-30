Можете залишитись без врожаю: які овочі не можна садити поряд

Дотримання простих правил дозволить отримати гарний врожай

Весна — одна з "найгарячіших" пір року для городників. У цей час у землю висаджують заздалегідь підготовлену розсаду та сіють більшість овочів.

Варто пам'ятати, що деякі овочі заважають рости одна одній. Потрібно дотримуватись певних правил висадки культур, щоб не занапастити майбутній урожай.

Огірки та помідори

Ці овочі вимагають різних умов поливу. Огірки без великої кількості вологи ростимуть погано. Водночас помідорам багато води не потрібно. Через надлишок вологи у них починає гнити листя. Тому висаджувати поряд не рекомендується. Їх варто розмістити у різних частинах городу.

Зелень та морква

Щоб отримати гарний урожай моркви, її потрібно садити якомога далі від будь-якої зелені. Річ у тому, що зелень витягає з ґрунту багато поживних елементів. Тому для моркви їх може елементарно не вистачити.

Помідори та капуста

Ці овочі також потрібно висаджувати у різних частинах городу. Це пов'язано з тим, що обидві культури вимагають багато поживних речовин. Вирощування цих культур поряд погано вплине на них обох.

Болгарський перець та бобові

Ці обидві культури страждають на антракноз (захворювання сільськогосподарських культур, яке викликають гриби Gloeosporium і Colletotrichum. — Ред.). Якщо грибок з'явиться на одній з рослин, він швидко пошириться на сусідні культури.

Раніше "Телеграф" писав про те, як зробити якісний полив на городі. При неправильному поливу рослини можуть отримати опіки чи зайву вологу.