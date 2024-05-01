Посадка огірків у відкритий ґрунт: коли і як це правильно зробити

Ми підкажемо, якого числа можна садити огірки в ґрунт у травні 2024 року

Огірки є однією з найпопулярніших овочевих культур, які вирощують багато дачників, городників та садівників. Як і з посадкою помідорів у травні, важливо правильно визначити терміни, щоб отримати рясний урожай хрустких та соковитих огірків.

Отже, коли садити огірки у відкритий ґрунт в Україні — терміни

Оптимальним періодом вважається час з 15 по 25 травня. У цей час ґрунт вже досить прогрівається, а ризик зворотних заморозків мінімальний. Зверніть увагу на погодні умови — рік у рік вони змінюються.

У південних регіонах, де весна приходить раніше, огірки можна висаджувати вже на початку або в середині травня, а в північних областях краще почекати кінця травня — початку червня, коли встановлюється стабільно тепла погода.

Перед посадкою огіркове насіння рекомендується замочити на 12-24 години в розчині стимулятора росту або епіну для прискорення проростання. Дотримуйтесь рекомендацій виробника. Також можна використовувати народні засоби, наприклад, замочувати у молоці чи розчині марганцівки.

Місячний календар — посадка огірків

У 2024 році це наступні дні:

сприятливі дати: 11-13 травня , 16-22 травня , 30-31 травня включно;

, , включно; несприятливі дати: по 8 травня, 23-25 травня, 28-29 травня.

Нейтральні дні — 9, 10, 26, 27 травня. У ці дати особливого впливу на сходи фаза Місяця не має.

Що покласти в лунку при посадці огірків у відкритий ґрунт — поради

При посадці огірків у відкритий ґрунт необхідно враховувати такі рекомендації: огірки віддають перевагу родючим, пухким, слабокислим грунтам з хорошим дренажем. Перед посадкою вноситься перегній чи компост, а також комплексні мінеральні добрива.

Насіння заглиблюється на 2-3 см, залишаючи відстань 30-40 см між лунками в рядах і 60-70 см між рядами. Після сходів сіянці проріджують, залишаючи найміцніші. Важливо забезпечити регулярний полив огірків, не допускаючи пересихання ґрунту, і мульчувати ствольні круги для збереження вологи.

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