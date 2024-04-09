Ви перестанете розмахувати руками у повітрі: як повернути сигнал смартфону

Змусьте свій смартфон "ловити"

Можливі збої в мережі на мобільному телефоні можуть позбавити вас можливості зв’язатися з близькими в найкритичніші моменти. З усім тим, невеликі хитрощі можуть допомогти відновити зв’язок на смартфоні.

Для підвищення якості мобільного сигналу варто звернути увагу на два корисні прийоми. Про це пише the sun.

Вимкніть Wi-Fi та Bluetooth

Вимкнення непотрібних сервісів на вашому пристрої може миттєво покращити якість мобільного зв’язку. Wi-Fi, Bluetooth та Near-Field Communication (NFC) можуть іноді викликати проблеми та уповільнювати передачу даних. Спробуйте тимчасово вимкнути їх на вашому пристрої та подивитися, чи покращиться сигнал.

Оновіть програмне забезпечення

Регулярні оновлення пристрою часто вирішують багато технічних проблем. Не пропускайте сповіщення про доступні оновлення програмного забезпечення. Вони можуть бути надані як виробником пристрою, так і вашим оператором мобільного зв’язку. Слідкуйте за цією інформацією, щоб телефон був підключений до оптимальних мережних вишок.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що ваш мобільний телефон ось-ось зламається. Є три ознаки швидкої "кончини" смартфона.