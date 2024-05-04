Ваш телефон скоро зламається, якщо не реагувати на ці три ознаки

Ваші програми можуть "вилітати" не просто так

Важливо знати ознаки того, що ваш мобільний телефон готовий до виходу з ладу. Без цих знань ви можете опинитися у скрутній ситуації. Наприклад, ваш смартфон може перестати працювати в невідповідний момент, коли потрібно здійснити важливий дзвінок.

Якщо користувач помічає ознаки швидкого зношування свого мобільного пристрою, то, ймовірно, він вирішить замінити його, перш ніж виникнуть серйозні проблеми, пише itsider. Розповідаємо, які ознаки свідчать, що телефон може вийти з ладу.

Телефон сам перезавантажується або вимикається

Мимовільне відключення смартфона – це поганий знак. Ймовірно, це вказує на проблеми з його продуктивністю чи програмним забезпеченням. Якщо пристрій часто перезавантажується без втручання користувача, це також може бути ознакою того, що він не служитиме довго.

Сенсорний екран не реагує

Якщо екран почав підводити та часто не реагує на торкання, це погано. Ймовірно, незабаром смартфон буде вже зовсім неможливо використовувати.

Раптова зупинка додатків

Якщо програми почали часто "вилітати", то користувачеві пристрою потрібно обміркувати можливість придбання нового мобільного телефону.

Раніше ми писали про різницю між захисним склом та плівкою для екрана смартфона. Обидва матеріали мають свої плюси та мінуси.