До якого відсотка не можна розряджати свій телефон: майже всі помиляються

Не можна чекати, коли "здохне" ваш улюблений гаджет

Часто деякі українці намагаються використовувати свій мобільний телефон до повної розрядки, перш ніж підключити пристрій до зарядного пристрою. Але така звичка може негативно вплинути на батарею гаджета та пошкодити сам смартфон.

Для збільшення терміну служби вашого смартфона слід уникати розрядження акумулятора до рівня нижче 30%. Про це пише walesonline.

П’єтро Саккомані, фахівець із мобільних пристроїв, радить користувачам уникати повної розрядки акумулятора та не заряджати пристрої до 100%. Оптимальний стан батареї літій-іонних акумуляторів, що використовуються у сучасних телефонах, досягається частковою зарядкою. Дотримуючись "золотого" стандарту, який уповільнює старіння батареї, необхідно підтримувати заряд від 80% до 30%.

Бажано обмежити максимальну зарядку смартфона до 90% і почати зарядку пристрою, коли рівень досягне 20%. Ці прості правила допоможуть зберегти ефективну роботу акумулятора телефону.

Раніше ми писали, як заощадити батарею в телефоні iPhone. Також "Телеграф" розповідав, як продовжити роботу смартфона.