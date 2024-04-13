Ці спритні трюки збережуть до 20% заряду батареї: що зробити зі смартфоном

Щоб уповільнити процес розряджання телефону, скористайтеся простими способами

Мобільний телефон швидко втрачає заряд батареї? Це справді незручно, проте за допомогою простих заходів та налаштувань можна заощадити до 20% його заряду.

Про це пише itsider. Розповідаємо про причини швидкої розрядки смартфона та як продовжити роботу пристрою за допомогою простих дій.

Чому телефон може швидко розряджатися

З часом ємність акумулятора зменшується, що призводить до зменшення часу його автономної роботи. Увімкнений яскравий екран, активний пошук мобільної мережі, Wi-Fi, Bluetooth, GPS та безліч фонових програм значно збільшують споживання енергії. Тому рекомендується відключати їх у разі непотреби.

Як заощадити заряд батареї смартфона

Підлаштуйте яскравість екрана так, щоб вона була максимально комфортною для вас. Забезпечте безпеку свого телефону, встановлюючи антивірусну програму та регулярно скануючи її на віруси. Постійно оновлюйте програмне забезпечення вашого смартфона, щоб виправити можливі помилки, які можуть призвести до швидкого розряджання батареї.

Активація режиму енергозбереження може також продовжити час автономної роботи пристрою. Щоб заощадити заряд, використовуйте темні шпалери на екрані.