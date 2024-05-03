Ваш род имеет отношение к церкви: какие украинские фамилии об этом говорят
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Фамилии несут информацию о прошлом рода
По некоторым украинским фамилиям можно угадать ремесло предков, а другие указывают на то, что родоначальником был человек, связанный с церковью. Среди них есть как редкие, так и широко распространенные в сегодняшней Украине.
Люди получали прозвища в зависимости от своих особенностей, они могли быть связаны с внешностью, родом занятий и многим другим. Позднее они становились фамилиями. Сайт abetka.ukrlife.org рассказал, какие фамилии говорят о том, что их первый носитель был связан с церковью:
- Дяк,
- Дяченко,
- Спивак,
- Пономарь
- Пономаренко
- и их видоизменения:
- Дьяченко,
- Паламар,
- Паламаренко,
- Паламарчук.
При этом лица духовных званий получали особенные фамилии. Они давались церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской академии в 18-19 веках. Они должны были отличать священников от остальных людей.
Речь о таких фамилиях:
- Вознесенский,
- Никольский,
- Рождественский,
- Спасокукоцкий,
- Спаский.
Интересно, что согласно сайту "Рідні", в Украине живет 226 человек с фамилией Вознесенский, Спасокукоцких — всего восьмеро. А вот людей с фамилией Пономаренко много — 35 097 носителей.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии связаны со славянскими божествами. Они довольно редки в современной Украине.