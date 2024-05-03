Укр

Ваш род имеет отношение к церкви: какие украинские фамилии об этом говорят

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Священник Новость обновлена 03 мая 2024, 10:44
Священник. Фото Коллаж "Телеграф"

Фамилии несут информацию о прошлом рода

По некоторым украинским фамилиям можно угадать ремесло предков, а другие указывают на то, что родоначальником был человек, связанный с церковью. Среди них есть как редкие, так и широко распространенные в сегодняшней Украине.

Люди получали прозвища в зависимости от своих особенностей, они могли быть связаны с внешностью, родом занятий и многим другим. Позднее они становились фамилиями. Сайт abetka.ukrlife.org рассказал, какие фамилии говорят о том, что их первый носитель был связан с церковью:

  • Дяк,
  • Дяченко,
  • Спивак,
  • Пономарь
  • Пономаренко
  • и их видоизменения:
  • Дьяченко,
  • Паламар,
  • Паламаренко,
  • Паламарчук.

При этом лица духовных званий получали особенные фамилии. Они давались церковными иерархами после окончания семинарий и Могилянской академии в 18-19 веках. Они должны были отличать священников от остальных людей.

Речь о таких фамилиях:

  • Вознесенский,
  • Никольский,
  • Рождественский,
  • Спасокукоцкий,
  • Спаский.

Интересно, что согласно сайту "Рідні", в Украине живет 226 человек с фамилией Вознесенский, Спасокукоцких — всего восьмеро. А вот людей с фамилией Пономаренко много — 35 097 носителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие украинские фамилии связаны со славянскими божествами. Они довольно редки в современной Украине.

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#История #Украинцы #Фамилия