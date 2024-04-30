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Прізвище розповість, яка улюблена страва була у ваших пращурів: перевірте своє

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Українці за столом Новина оновлена 30 квітня 2024, 10:01
Українці за столом. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Ваші предки могли любити борщ з салом чи вареники

Майже усі українські родові імена мають стародавнє та цікаве походження. Адже нашим предкам прізвища давали за особливостями зовнішності, характером чи уподобаннями на кухні.

Про це у книжці "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Любов до конкретної страви ставала підґрунтям для родового імені.

Так і утворювались "смачні" прізвища. А через те, що наші предки не мали широкого асортименту у приготуванні страв, то і перелік родових імен не великий.

До "смачних" прізвищ належать:

  • Малай;
  • Сало;
  • Борщ;
  • Варениця;
  • Молоко;
  • Булка;
  • Масло;
  • Юшка.

Окрім цього, любителям просто смачно поїсти без прив'язки до страви також давали відповідні прізвища. До них відносять — Лакомий, Жируха, Напха, Скороїд, Ласий чи Смакула.

Серед "смачних" українських прізвищ є і ті, що давали переселеним лемкам, пише сайт "Довкола світу за 80 днів". Серед них:

  • Соломаха (це затирання з гречаного борошна, або часниковий соус на олії);
  • Путря (це страва з ячмінної крупи);
  • Андрут (так називають вафлі);
  • Беца (великий запечений дерун);
  • Селедець (так називають оселедець);
  • Ощипко (паляниця).

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали українцям, котрі не соромилися свого інтимного життя.

Теги:
#Прізвища #Походження #Українське походження