Прізвище розповість, яка улюблена страва була у ваших пращурів: перевірте своє
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Ваші предки могли любити борщ з салом чи вареники
Майже усі українські родові імена мають стародавнє та цікаве походження. Адже нашим предкам прізвища давали за особливостями зовнішності, характером чи уподобаннями на кухні.
Про це у книжці "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Любов до конкретної страви ставала підґрунтям для родового імені.
Так і утворювались "смачні" прізвища. А через те, що наші предки не мали широкого асортименту у приготуванні страв, то і перелік родових імен не великий.
До "смачних" прізвищ належать:
- Малай;
- Сало;
- Борщ;
- Варениця;
- Молоко;
- Булка;
- Масло;
- Юшка.
Окрім цього, любителям просто смачно поїсти без прив'язки до страви також давали відповідні прізвища. До них відносять — Лакомий, Жируха, Напха, Скороїд, Ласий чи Смакула.
Серед "смачних" українських прізвищ є і ті, що давали переселеним лемкам, пише сайт "Довкола світу за 80 днів". Серед них:
- Соломаха (це затирання з гречаного борошна, або часниковий соус на олії);
- Путря (це страва з ячмінної крупи);
- Андрут (так називають вафлі);
- Беца (великий запечений дерун);
- Селедець (так називають оселедець);
- Ощипко (паляниця).
Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали українцям, котрі не соромилися свого інтимного життя.