Прізвище розповість, яка улюблена страва була у ваших пращурів: перевірте своє

Ваші предки могли любити борщ з салом чи вареники

Майже усі українські родові імена мають стародавнє та цікаве походження. Адже нашим предкам прізвища давали за особливостями зовнішності, характером чи уподобаннями на кухні.

Про це у книжці "Сучасні українські прізвища" пише мовознавець Юліан Редько. Любов до конкретної страви ставала підґрунтям для родового імені.

Так і утворювались "смачні" прізвища. А через те, що наші предки не мали широкого асортименту у приготуванні страв, то і перелік родових імен не великий.

До "смачних" прізвищ належать:

Малай;

Сало;

Борщ;

Варениця;

Молоко;

Булка;

Масло;

Юшка.

Окрім цього, любителям просто смачно поїсти без прив'язки до страви також давали відповідні прізвища. До них відносять — Лакомий, Жируха, Напха, Скороїд, Ласий чи Смакула.

Серед "смачних" українських прізвищ є і ті, що давали переселеним лемкам, пише сайт "Довкола світу за 80 днів". Серед них:

Соломаха (це затирання з гречаного борошна, або часниковий соус на олії);

Путря (це страва з ячмінної крупи);

Андрут (так називають вафлі);

Беца (великий запечений дерун);

Селедець (так називають оселедець);

Ощипко (паляниця).

Раніше "Телеграф" писав, які прізвища давали українцям, котрі не соромилися свого інтимного життя.