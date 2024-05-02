Ваши предки были миролюбивыми и жили в согласии с соседями, если у вас такая фамилия: перечень

Таких людей уважали и ценили

Знать прошлое своего рода важно, через исследование истории своей семьи мы узнаем больше о наших далеких предках и открываем что-нибудь новое для себя. Раньше мы писали, какие украинские фамилии связаны со славянскими божествами, а теперь расскажем, какие родовые имена указывают на доброго и миролюбивого первопредка.

Он точно воспользовался уважением в обществе. Список этих родовых имен языковед Юлиан Редько перечислил в научной работе "Современные украинские фамилии".

Какие фамилии давали миролюбивым людям

В древности поселения были небольшими, поэтому жители знали почти все о своих соседях. Некоторых, мягких по характеру, добрых и миролюбивых, уважали больше других.

Языковед перечислил фамилии, указывающие на то, что ваш первопредок жил в согласии с соседями и никому не делал зла:

Благой;

Тишко;

Шелковый;

Тихун;

Деликатный;

Ласковый;

Бархатный;

Коханый;

Субтельный;

Тихий;

Мирный;

Дорогой;

Мирош;

Сладкий;

Тыхенький;

Святой;

Добрый (Добрий).

Ранее "Телеграф" писал, какие современные фамилии указывают на особую откровенность ваших предков. Если у вас есть родовое имя из перечня, то знайте, что первопредок не стеснялся рассказывать другим тайны интимной жизни.

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