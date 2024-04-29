Не червонійте передчасно: які прізвища давали українцям, котрі не соромилися свого інтимного життя

Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах людей

Українські прізвища сповнені таємницями. Часом вони можуть вказувати на переваги предків, або ж розповідати щось про їхнє минуле життя. Але є й прізвища, які ніяк інакше, як курйозними, просто не назвеш.

На сторінці у Facebook "Українське прізвище" розповіли, що наші предки часом носили соромітницькі прізвища, пов’язані зі статевими органами чи фізіологічними потребами. У сучасному світі частину цих прізвищ вже ніхто не носить, але в давні часи вони мали велику популярність.

Відповідно до звичаїв і моралі стародавніх часів, людям спочатку давали прізвиська, а потім прізвиська закріплювалися в родових прізвищах.

Через те, що позашлюбні відносини в давнину були не рідкість, утворилися такі прізвища:

Блуд та похідні від неї: Блуденко, Блудов (розпуста);

Хіть (нестримний сексуальний потяг);

(нестримний сексуальний потяг); Лярва (розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області;

(розпусниця) — в Україні на сьогодні зафіксовано лише одне таке прізвище. Її носій мешкає у Тернопільській області; Борух або Джигун (розпусник).

Анатомія тіл чоловіка та жінки теж відобразилася у прізвищах українців:

Гіла або Гіленко (чоловічий статевий орган, наголос на останньому складі);

Гилун або Гилунов (чоловік або самець з одним яйцем);

Кочан, Качан або Качанов – (чоловічий статевий орган, слово відоме ще з князівських часів);

Линдик (клітор).

Раніше "Телеграф" писав про прізвища, які давали тим, хто вважав себе надто гордовитим та самозакоханим. Також ми писали про прізвища, які давали вправним кухарям. Аромат від приготованих ними страв швидко розходився по давніх поселеннях, як і чутки.