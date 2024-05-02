"Чистий" або з добавками: кілька хитрощів, як визначити якість сиру будинку
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Важко уявити нашу кухню без сиру. Пишні сирники на сніданок, різні сирні запіканки, вареник і навіть незвичайні пасочки — ось неповний перелік страв із цим продуктом.
При покупці сиру завжди хочеться бути впевненим у його якості. Тому разом із Ukr.Media розповімо, як перевірити його вдома швидко та бюджетно.
Як перевірити якість сиру
За допомогою йоду можна визначити, чи є у сирі крохмаль. Потрібно просто відправити його в невелику ємність і крапнути кілька крапель йоду.
Жовтий колір сиру та йоду свідчить про натуральність продукту, а ось синій або фіолетовий колір свідчить про наявність крохмалю у сирі.
Рослинні жири у сирі можна визначити за допомогою звичайної води. Потрібно налити окропу, додати ложку сиру і ретельно все перемішати.
Натуральний сир у гарячій воді не розчиниться. Він просто осяде на дно, а вода залишиться практично прозорою. Сир із "пальмою" вирине на поверхню і почне частково розчинятися в окропі, вода при цьому помутніє.
Натуральність сиру можна перевірити на смак — він буде з трохи помітною характерною кислинкою. А от якщо смак трохи солодкуватий, то це сирний продукт.
Також перевірити натуральність продукту можна, відправивши невелику кількість на гарячу сковороду. Потрібно трохи просмажити продукт — натуральний сир моментально починає згортатися і виділяти невелику кількість сироватки. Сирний продукт почне смажитися, тягнутися і перетвориться на непривабливу масу.
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