"Чистий" або з добавками: кілька хитрощів, як визначити якість сиру будинку

Ви будете впевнені як продукт

Важко уявити нашу кухню без сиру. Пишні сирники на сніданок, різні сирні запіканки, вареник і навіть незвичайні пасочки — ось неповний перелік страв із цим продуктом.

При покупці сиру завжди хочеться бути впевненим у його якості. Тому разом із Ukr.Media розповімо, як перевірити його вдома швидко та бюджетно.

Як перевірити якість сиру

За допомогою йоду можна визначити, чи є у сирі крохмаль. Потрібно просто відправити його в невелику ємність і крапнути кілька крапель йоду.

Жовтий колір сиру та йоду свідчить про натуральність продукту, а ось синій або фіолетовий колір свідчить про наявність крохмалю у сирі.

Рослинні жири у сирі можна визначити за допомогою звичайної води. Потрібно налити окропу, додати ложку сиру і ретельно все перемішати.

Натуральний сир у гарячій воді не розчиниться. Він просто осяде на дно, а вода залишиться практично прозорою. Сир із "пальмою" вирине на поверхню і почне частково розчинятися в окропі, вода при цьому помутніє.

Натуральність сиру можна перевірити на смак — він буде з трохи помітною характерною кислинкою. А от якщо смак трохи солодкуватий, то це сирний продукт.

Також перевірити натуральність продукту можна, відправивши невелику кількість на гарячу сковороду. Потрібно трохи просмажити продукт — натуральний сир моментально починає згортатися і виділяти невелику кількість сироватки. Сирний продукт почне смажитися, тягнутися і перетвориться на непривабливу масу.

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