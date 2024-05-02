"Чистый" или с добавками: несколько хитростей, как определить качество творога дома
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Вы будете уверены в качестве продукта
Сложно представить нашу кухню без творога. Пышные сырники на завтрак, различные творожные запеканки, вареник и даже необычные пасочки — вот лишь неполный перечень блюд с этим продуктом.
При покупке творога всегда хочется быть уверенным в его качестве. Поэтому вместе с Ukr.Media расскажем, как проверить его дома быстро и бюджетно.
Как проверить качество творога
С помощью йода можно определить, есть ли в твороге крахмал. Нужно просто отправить его в небольшую емкость и капнуть несколько капель йода.
Желтый цвет творога и йода свидетельствует о натуральности продукта, а вот синий или фиолетовый цвет свидетельствует о наличии крахмала в твороге.
Растительные жиры в твороге можно определить с помощью обычной воды. Нужно налить немного кипятка, добавить ложку творога и тщательно все перемешать.
Натуральный творог в горячей воде не растворится. Он просто осядет на дно, а вода останется практически прозрачной. Творог с "пальмой" вынырнет на поверхность и начнет частично растворяться в кипятке, вода при этом помутнеет.
Натуральность сыра можно проверить на вкус — он будет с немного заметной характерной кислинкой. А вот если вкус немного сладковатый, то это творожный продукт.
Также проверить натуральность продукта можно, отправив небольшое его количество на горячую сковороду. Нужно немного прожарить продукт — натуральный творог моментально начинает сворачиваться и выделять небольшое количество сыворотки. Сырный продукт начнет жариться, тянуться и превратится в неприглядную массу.
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