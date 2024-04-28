Ваші пращури мали дуже специфічну зовнішність, якщо прізвище звучить так: перевірте своє

Такі прізвища часто зустрічаються й досі

Українські прізвища можуть багато розповісти про своїх носіїв. Багато родових імен утворилися через певні особливості зовнішності.

Про це у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає мовознавець Юліан Редько. Він зазначає, що деякі прізвища походять від хвороб, які залишали на обличчі людини характерні ушкодження.

Зокрема, людину, яка перенесла віспу, називали:

Дзюбатий;

Дзюба;

Дзюбій;

Рябий;

Рябуха;

Рябчун.

Також Редько зазначає, що тих, хто погано доглядав за шкірою обличчя, через що вона була сухою, з недоліками, часто називали Рапатий, Рапатій, Рапатюк. Оскільки прикметник "рапатий" на той час означало "шорсткий". А прізвища Печений або Піджарко вказують на те, що їхні носії мали якісь опіки.

Крім того, люди з темним чи червоним відтінком шкіри могли отримати наступні прізвища:

Чорномаз;

Чорнокожа;

Смаглий;

Червоний;

Червонюк;

Червоняк.

За словами дослідника, людину, що мала гулі називали Гульоватий. А прізвище Бородавка свідчить про те, що характерною ознакою носія була велика бородавка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища давали лідерам компанії. Перевірте у списку своє.