Спробуйте вимовити з першого разу: як звучить найдовше та єдине прізвище в Україні

Головною метою було показати, що він має право вибору

В Україні, а саме в Тернополі проживає чоловік, який має прізвище, що містить 50 символів. А його паспортні дані загалом складаються практично зі 100 символів.

Про це повідомляє "Т1 Новини". Чоловік змінює документи вже вчетверте і щоразу його ім’я стає дедалі довшим.

Прізвище та ім'я чоловіка має такий вигляд: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко. Як говорить сам чоловік, він хотів, щоб його дані містили 70 символів, але у реєстрі зазначено лише 50.

"Змінюючи свої дані, хотів показати, як користується своїм правом свободи вибору. Підтекст у тому, що я ніби Володимир, тобто я хочу бути у мирі з усім. А друга частина означає, що я до всього серйозно ставлюся, а грім, град, означають, що намагаюся дати опір усьому", — каже чоловік.

Чоловік змінює свої паспортні дані від 2010 року, вперше це зробив, коли йому виповнилося 24 роки. Тому це вже четверта зміна його особистих даних.

Таке незвичайне прізвище чоловік створював не сам, йому в цьому допоміг сайт "Вікіпедія". Він багато експериментував з будовою слів: суфіксами та основними частинами прізвища.

Друзі називають свого товариша скороченим іменем "Бронік" або "Бронівогневладислав". Чоловік по-батькові – Михайлович. Змінювати цього поки не збирається.

Раніше "Телеграф" писав про найзагадковіші українські прізвища, походження яких і досі викликає питання у дослідників.