Ваши дети будут лучше учиться, если у вас такая фамилия: проверьте свою

Исследователи проверили более 31 миллиона записей об оценках

Американские ученые выяснили, что первая буква фамилии может влиять на вашу успешность во время обучения. Как оказалось, оценки студентов зависят не только от уровня их интеллекта, но и от последовательности, в которой их работы проверяют и оценивают.

Об этом пишет Management Science. Так, исследователи проверили более 31 миллиона записей об оценках, выставленные 219 тысячами преподавателей в период с 2014-2022 годы. И в результате выяснили, что при оценке работ в алфавитном порядке студенты с фамилиями, начиная А, Б, В и так далее в среднем получали на 0,3 балла больше, чем при проверке в случайном порядке. Аналогично студенты с другими начальными буквами получали на 0,3 балла меньше.

Эта небольшая разница в 0,6 балла, которая не зависела от качества проделанной работы студентами, существенно влияла на их общий успех. Когда преподаватели начинали оценивать работы с конца алфавитного списка, ситуация оказывалась противоположной.

По мнению ученых, такое распределение оценок связано с тем, что преподаватели, достигая конца процесса оценки работ, могут ощущать усталость и потерю концентрации. При длительной концентрации на одной задаче когнитивные способности человека с течением времени естественным образом снижаются.

Ранее "Телеграф" назвал самые популярные фамилии, которые давали ученым, художникам, а также тем, чья работа напрямую была связана с творчеством.