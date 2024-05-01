Літо щось дуже поспішило: коли у Києві буде до +25 °C

Негоди поки не передбачається

Сонце та тепла погода продовжують тішити столицю України. За словами синоптиків, до кінця робочого тижня не варто очікувати на різкі зміни.

Найбільша денна температура з-поміж трьох днів передбачається у середу та четвер, коли позначки сягнуть +25 градусів. Про це повідомили синоптики зі сайту Meteofor.

Протягом середи, 1 травня, прогнозується безхмарне небо та літня температура. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +25 градусів. Вночі очікується до +11 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — слабкі 4 м/с.

Четвер, 2 травня, принесе у місто також сприятливу погоду. Температура вдень сягне близько 25 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +12 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

Робочий тиждень, 3 травня, завершиться сонячною погодою та невеликим зниженням температури вдень. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +21 градус. Вночі було +11 °C. В обід очікуються найсильніші пориви вітру — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від синоптиків в Україні на Великдень. За їх словами, для деяких регіонів природа вирішила принести похолодання.