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Літо щось дуже поспішило: коли у Києві буде до +25 °C

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Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Квіти
Квіти. Фото ТиКиїв

Негоди поки не передбачається

Сонце та тепла погода продовжують тішити столицю України. За словами синоптиків, до кінця робочого тижня не варто очікувати на різкі зміни.

Найбільша денна температура з-поміж трьох днів передбачається у середу та четвер, коли позначки сягнуть +25 градусів. Про це повідомили синоптики зі сайту Meteofor.

Протягом середи, 1 травня, прогнозується безхмарне небо та літня температура. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +25 градусів. Вночі очікується до +11 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються у другій половині доби — слабкі 4 м/с.

Четвер, 2 травня, принесе у місто також сприятливу погоду. Температура вдень сягне близько 25 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +12 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

Робочий тиждень, 3 травня, завершиться сонячною погодою та невеликим зниженням температури вдень. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +21 градус. Вночі було +11 °C. В обід очікуються найсильніші пориви вітру — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про прогноз погоди від синоптиків в Україні на Великдень. За їх словами, для деяких регіонів природа вирішила принести похолодання.

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