На горизонті лише тепло: коли у Києві буде максимальна температура цими днями

Літо щось дуже поспішило

Перші дні цього тижня у столиці України відзначились ясним небом та підвищенням температури. Найближчими днями ситуація майже не зміниться, однак позначки на термометрах будуть тільки рости.

Цими днями сила вітрів не перевищить помірні 7 м/с. Такий прогноз дали синоптики зі сайту Meteofor.

Останній день квітня передбачається сонячним та теплим. У цю добу вдень позначки термометрів покажуть +21 градус. Вночі було +10 °C. Протягом всього вівторка очікуються помірні вітри — 6-7 м/с.

У середу, 1 квітня, сонце також не ховатиметься за хмари. Температура вдень сягне близько 23 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +10 °C. Протягом доби потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 4-5 м/с.

Наступного дня, 2 травня, у місто завітають ненадовго хмари, але ясна погода буде переважати. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +24 градусів. Вночі очікується до +11 °C. Протягом доби сила вітрів перебуватиме в межах від тихих 1 м/с до помірних 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли українці відчують на собі магнітні бурі. Астросиноптики поділились прогнозом на травень.