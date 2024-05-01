Як узимку? В Україну йде похолодання, погода готує на Великдень неприємний сюрприз

Синоптики дали прогноз погоди на 1-5 травня.

До кінця тижня в Україні очікується похолодання. Найбільше погода зіпсується у неділю, 5 травня, у день Великодня.

Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру. Синоптики також обіцяють дощі.

Згідно з прогнозами, у період з 1 по 5 травня буде холодніше з кожним днем. Протягом тижня температура повітря вночі досягатиме в деяких областях лише +6 градусів. А в один із днів у північній частині країни вночі очікується до +3.

Так, у середу, 1 травня, на території всієї України буде сонячно. Температура повітря сягатиме від +22 до +25 градусів у різних областях.

2 травня також пройде без опадів у всіх областях. Температура впаде до +21 градуса в одній з областей – Івано-Франківській. У решті погода буде такою самою, як і днем раніше.

У п’ятницю, 3 травня, синоптики прогнозують дощі у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Криму, Кропивницькій, Одеській, Чернівецькій, Ужгородській та Івано-Франківській. В решті буде сонячно. Цього дня вже відбудеться похолодання. Температура повітря в північній частині країни опуститься до +19…+21 градусів. Така сама температура буде у частині західних та східних областей.

4 травня дощі очікуються у західних та південних областях. Вдень стовпчики термометрів підійматимуться до +19..+22 градусів. Вночі на Сумщині температура повітря впаде лише до +3 градусів. Таку ж температуру часом буває вночі взимку чи восени.

Неділя, 5 травня, коли Україна святкуватиме Великдень, обіцяє бути найхолоднішим днем цього тижня. При цьому дощі синоптики обіцяють практично в кожній області, крім Донецької та Луганської. А температура повітря буде на рівні +19…+21 градусів. Проте у північній частині країни вдень стовпчики термометрів можуть падати до +17.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україну наприкінці квітня накрила пил із Сахари. Через цю хмару могли змінювати свій колір, а дощі замість звичних були "брудними".