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Дощів на Великдень не буде лише у двох регіонах: прогноз погоди до кінця тижня

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
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На свято очікуються опади
На свято очікуються опади. Фото freepik.com

Після Великодня відчутно похолодає

На більшій частині території України у першій половині тижня погоду визначатиме антициклон Rainer: вдень буде тепло та малохмарно, але вночі – прохолодно. При цьому погоду на крайньому південному сході та у Криму формуватиме атмосферний фронт, який принесе дощі та поривчастий вітер.

За прогнозом кандидата географічних наук, метеоролога Ігоря Кібальчича, у вівторок, 30 квітня, дощі пройдуть у Криму та на крайньому південному сході, на решті території країни без опадів. Вдень повітря прогріється до +18 +23 градусів, подекуди можливі пориви вітру до 15-17 м/с.

У середу, 1 травня, дощі очікуються в Приазов’ї, Криму та Одеській області, на решті території країни — сухо. На півдні поривчастий вітер, 15-20 м/с. У нічні години стовпчики термометрів покажуть 7-12 градусів вище нуля, вдень прогнозується 19-24 градуси тепла.

У четвер, 2 травня, дощі пройдуть у південній частині країни, вдень також короткочасні опади можливі на півночі Лівобережжя, місцями з грозою. Вночі буде 8-13 градусів із позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +20 +25 теплих градусів. У південній частині України буде прохолодніше – +14 +19 градусів.

У п’ятницю, 3 травня, у центральних та південних областях прогнозуються дощі, вдень місцями грози. В решті регіонів істотних опадів не очікується. Вночі градусники показуватимуть 8-13 градусів вище нуля, вдень — +19 +24 градуси.

У суботу, 4 травня, на більшій частині території України можливі короткочасні дощі з грозами. Вночі синоптики обіцяють від 8 до 13 градусів зі знаком "плюс", а вдень буде +18 +23 градуси.

І нарешті на Великдень, 5 травня, короткочасні дощі ймовірні у центральних, південних та східних областях, на півночі та заході – без істотних опадів. Вночі градусники покажуть +6 +11 градусів. У північних областях місцями прогнозуються заморозки від 0 до -3 градусів на поверхні ґрунту та в повітрі. Вдень в Україні буде від +13 до +18 градусів, на Закарпатті та півдні Одеської області повітря прогріється до +22.

"З 5 травня на нас пошириться холодна повітряна маса з Баренцевого моря, тому температурне тло в Україні знизиться на 5 – 7 °С, а в нічний та ранковий час у північних областях, а також у Поліссі можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі", — попередив Кібальчич.

Нагадаємо, раніше він розповів "Телеграфу", якою буде погода в Україні у травні. Місяць очікується відносно спокійним щодо синоптичних процесів, без рекордних температурних показників.

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