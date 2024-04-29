Літо вривається в Україну: якою буде погода напередодні Великодня (карта)

"Телеграф" розповідає, де буе найбільш сприятлива погода

В Україну потроху повертається тепло. Але ще можливі дощі з грозами та низька температура повітря вночі

Про це свідчать дані Укргідрометцентру. Синоптики розповіли, де буде найтепліше та в яких регіонах пройдуть дощі.

Понеділок, 29 квітня

Найтепліша погода очікується на Закарпатті — до +25 градусів. На заході прогнозується вночі +6…+9 градусів, вдень +20…+23 градусів, на півдні та сході вночі +11…+14, вдень до +22 градусів, на півночі вночі +4..+6 градусів, вдень до +20 градусів.

Дощі будуть на півдні, південному сході (Дніпропетровська та Запорізька області) та крайньому сході (Луганська та Донецька області).

Погода в Україні 29 квітня

Вівторок, 30 квітня

Вночі на півночі синоптики передають +6…+8 градусів, а вдень до +24 градусів, на заході вночі +7…+9 градусів, вдень +22…+24 градуси, на півдні вночі +9…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси, на сході вночі +7…+13 градусів, вдень +20…+24 градуси. Дощі місцями з грозами очікуються на півдні, сході та південному сході, крім Дніпропетровщини.

Погода в Україні 30 квітня

Середа, 1 травня

Вночі на півночі температура повітря становитиме +5…+8 градусів, вдень +22…+24 градусів, на заході вночі +7…+9 градусів, вдень +21…+24 градуси, на півдні вночі +11…+13 градусів, вдень +19…+24 градуси, на сході вночі +7…+13 градусів, вдень +21…+24 градуси. Дощі з грозами очікуються на півдні та південному сході (Запорізька область).

Погода в Україні 1 травня

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