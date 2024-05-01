Лето что-то очень поспешило: когда в Киеве будет до +25 °C

Непогоды пока не предвидится

Солнце и теплая погода продолжают радовать столицу Украины. По словам синоптиков, до конца рабочей недели не стоит ожидать резких изменений.

Наибольшая дневная температура из трех дней предполагается в среду и четверг, когда отметки достигнут +25 градусов. Об этом сообщили синоптики с сайта Meteofor.

В среду, 1 мая, прогнозируется безоблачное небо и летняя температура. Показатели термометров днем зафиксируются около +25 градусов. Ночью ожидается до +11°C. Максимальные порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – слабые 4 м/с.

Четверг, 2 мая, принесет в город также благоприятную погоду. Температура днем составит около 25 градусов тепла. Ночью термометры снизятся до +12 °C. В течение суток мощность ветра будет колебаться от тихих 1 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Рабочая неделя, 3 мая, завершится солнечной погодой и небольшим понижением температуры днем. В эти сутки днем отметки термометров покажут +21 градус. Ночью было +11 °C. В обед ожидаются сильнейшие порывы ветра – свежие 8 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды от синоптиков в Украине на Пасху. По их словам, для некоторых регионов природа решила принести похолодание.