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Без рекордів та аномалій. Відомий синоптик дав прогноз погоди на травень

Автор
Алла Набок Алла Набок
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Автор
pexels.com

Погодні умови в Україні у травні відповідатимуть календарю

У квітні українці спостерігали комплекс цікавих, часом аномальних явищ погоди: починаючи від надходження африканського пилу з "кольоровими" дощами і закінчуючи рекордно високими середньомісячними температурами в південно-східній частині країни, а також активними грозовими процесами, що призводили до випадання граду і шквалистого посилення вітру. А на Чернігівщині 16 квітня спостерігався потужний смерч, який пройшов полями, не торкнувшись будівель.

Така подія є виключно аномальною для нашої країни в таку ранню пору року. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, у травні атмосферна циркуляція в Європі характеризуватиметься підвищеним полем тиску в північній та північно-східній частині регіону та областю нижчого тиску, а також пов’язаною з цим циклонічною діяльністю — над акваторією Середземного моря та прилеглими до нього країнами. Висока ймовірність антициклонів на північному сході Європи сприятиме більш сухій та місцями прохолодній погоді внаслідок переважання східних та північно-східних вітрів.

Класичне перенесення повітряних мас із південного заходу та заходу буде ослаблене порівняно з квітнем. Середня температура повітря в цілому по Європі очікується вище за норму на 1–3°С, проте не виключені й відхилення в обидві сторони на пару градусів, залежно від конкретного географічного регіону. У південно-західній Європі внаслідок підвищеної циклонічної діяльності подекуди травень може виявитися прохолодним та аномально вологим, прогнозує Ігор Кібальчич.

За розрахунками синоптика, в Україні погодні умови у травні будуть відповідати календарю – місяць очікується відносно спокійним щодо синоптичних процесів, без рекордних температурних показників. Середня температура по країні коливатиметься в межах +15…+18°С, що близько норми, у південних та західних областях місцями — вище за норму на 1–3°С.

Враховуючи переважання вищого атмосферного тиску, варто очікувати на нижчу ймовірність опадів. Але оскільки у травні переважна кількість дощів мають конвективне походження і часто випадають у супроводі гроз та граду, то локально може спостерігатися їх надлишок.

Проте загалом простежується тенденція до їхнього дефіциту по всій країні на 15–25% щодо середніх багаторічних показників. Крім того, у першій половині місяця можливі місцями заморозки на поверхні ґрунту (за винятком південної частини та Криму), каже відомий синоптик.

карта погоди
На карті для загальної наочності представлений прогноз відхилення середньомісячної температури від норми у травні 2024 року в Європі та Західній Азії, згідно з розрахунками прогностичної моделі CFS
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#Погода #Травень #Синоптик