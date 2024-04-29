Без рекордів та аномалій. Відомий синоптик дав прогноз погоди на травень

Погодні умови в Україні у травні відповідатимуть календарю

У квітні українці спостерігали комплекс цікавих, часом аномальних явищ погоди: починаючи від надходження африканського пилу з "кольоровими" дощами і закінчуючи рекордно високими середньомісячними температурами в південно-східній частині країни, а також активними грозовими процесами, що призводили до випадання граду і шквалистого посилення вітру. А на Чернігівщині 16 квітня спостерігався потужний смерч, який пройшов полями, не торкнувшись будівель.

Така подія є виключно аномальною для нашої країни в таку ранню пору року. Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За його словами, у травні атмосферна циркуляція в Європі характеризуватиметься підвищеним полем тиску в північній та північно-східній частині регіону та областю нижчого тиску, а також пов’язаною з цим циклонічною діяльністю — над акваторією Середземного моря та прилеглими до нього країнами. Висока ймовірність антициклонів на північному сході Європи сприятиме більш сухій та місцями прохолодній погоді внаслідок переважання східних та північно-східних вітрів.

Класичне перенесення повітряних мас із південного заходу та заходу буде ослаблене порівняно з квітнем. Середня температура повітря в цілому по Європі очікується вище за норму на 1–3°С, проте не виключені й відхилення в обидві сторони на пару градусів, залежно від конкретного географічного регіону. У південно-західній Європі внаслідок підвищеної циклонічної діяльності подекуди травень може виявитися прохолодним та аномально вологим, прогнозує Ігор Кібальчич.

За розрахунками синоптика, в Україні погодні умови у травні будуть відповідати календарю – місяць очікується відносно спокійним щодо синоптичних процесів, без рекордних температурних показників. Середня температура по країні коливатиметься в межах +15…+18°С, що близько норми, у південних та західних областях місцями — вище за норму на 1–3°С.

Враховуючи переважання вищого атмосферного тиску, варто очікувати на нижчу ймовірність опадів. Але оскільки у травні переважна кількість дощів мають конвективне походження і часто випадають у супроводі гроз та граду, то локально може спостерігатися їх надлишок.

Проте загалом простежується тенденція до їхнього дефіциту по всій країні на 15–25% щодо середніх багаторічних показників. Крім того, у першій половині місяця можливі місцями заморозки на поверхні ґрунту (за винятком південної частини та Криму), каже відомий синоптик.