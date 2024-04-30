Без "Ромашки" жодне свято не обійдеться: красивий та оригінальний салат для частування найдорожчих гостей

Цей салат на святковому столі має дуже ефектний вигляд

Закуски на святковий стіл — це така ж важлива частина святкування, як і пишна паска. Ми розповідали, як дуже смачно замаринувати скумбрію. Тепер ділимось рецептом оригінального салату "Ромашка".

Він дуже просто готується, і завдяки вдалій подачі і балансу смаків точно сподобається вашим найдорожчим гостям. Рецептом поділились на порталі "Їсти".

Інгредієнти:

Капуста

Помідор

Огірок

Солодкий перець

Крабові палички

Кукурудза

Куряче стегно (варене)

Майонез

Зелень

Яйця (для прикраси)

Спосіб приготування:

Відваріть куряче стегно у підсоленій воді до готовності. Охолодіть м'ясо, зніміть шкіру та наріжте його кубиками. Наріжте кубиками огірки, помідори, перець та крабові палички. Капусту дрібно нашаткуйте. На тарілку викладіть куряче м'ясо, злегка змастивши майонезом. Далі викладіть навколо м'яса купками інші інгредієнти: огірки, помідори, перець, кукурудзу та крабові палички. Зверху змастіть салат сіточкою з майонезу. Відваріть яйця, розріжте їх навпіл і видаліть жовтки. Наріжте білки смужками та викладіть їх на тарілку, формуючи ромашку. Додайте зелень до смаку.

Такий салат перемішується після подачі, він має ефектний вигляд на святковому столі. Також ми ділились цікавим рецептом американського курячого салату.