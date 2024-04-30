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Без "Ромашки" ни один праздник не обойдется: красивый и оригинальный салат для угощения самых дорогих гостей

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Замечательный салат – вкусный и красивый
Замечательный салат – вкусный и красивый. Фото myrecepty.top

Этот салат на праздничном столе выглядит очень эффектно

Закуски на праздничный стол – это такая же важная часть празднования, как и пышный кулич. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь делимся рецептом оригинального салата "Ромашка".

Он очень просто готовится, и благодаря удачной подаче и балансу вкусов точно понравится вашим самым дорогим гостям. Рецептом поделились на портале "Есть".

Ингредиенты:

  • Капуста
  • Помидор
  • Огурец
  • Сладкий перец
  • Крабовые палочки
  • Кукуруза
  • Куриное бедро (вареное)
  • Майонез
  • Зелень
  • Яйца (для украшения)

Способ приготовления:

  1. Отварите куриное бедро в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо, снимите кожу и нарежьте кубиками.
  2. Нарежьте огурцы, помидоры, перец и крабовые палочки. Капусту мелко нашинкуйте.
  3. На тарелку выложите куриное мясо, слегка смазав майонезом. Далее выложите вокруг мяса кучками другие ингредиенты: огурцы, помидоры, перец, кукурузу и крабовые палочки.
  4. Сверху смажьте салат сеточкой из майонеза. Отварите яйца, разрежьте их пополам и удалите желтки.
  5. Нарежьте белки полосками и выложите на тарелку, формируя ромашку. Добавьте зелень по вкусу.

Такой салат перемешивается после подачи, он выглядит эффектно на праздничном столе. Также мы делились интересным рецептом американского куриного салата.

Теги:
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