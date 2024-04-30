Без "Ромашки" ни один праздник не обойдется: красивый и оригинальный салат для угощения самых дорогих гостей

Этот салат на праздничном столе выглядит очень эффектно

Закуски на праздничный стол – это такая же важная часть празднования, как и пышный кулич. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь делимся рецептом оригинального салата "Ромашка".

Он очень просто готовится, и благодаря удачной подаче и балансу вкусов точно понравится вашим самым дорогим гостям. Рецептом поделились на портале "Есть".

Ингредиенты:

Капуста

Помидор

Огурец

Сладкий перец

Крабовые палочки

Кукуруза

Куриное бедро (вареное)

Майонез

Зелень

Яйца (для украшения)

Способ приготовления:

Отварите куриное бедро в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо, снимите кожу и нарежьте кубиками. Нарежьте огурцы, помидоры, перец и крабовые палочки. Капусту мелко нашинкуйте. На тарелку выложите куриное мясо, слегка смазав майонезом. Далее выложите вокруг мяса кучками другие ингредиенты: огурцы, помидоры, перец, кукурузу и крабовые палочки. Сверху смажьте салат сеточкой из майонеза. Отварите яйца, разрежьте их пополам и удалите желтки. Нарежьте белки полосками и выложите на тарелку, формируя ромашку. Добавьте зелень по вкусу.

Такой салат перемешивается после подачи, он выглядит эффектно на праздничном столе. Также мы делились интересным рецептом американского куриного салата.