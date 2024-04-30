Без "Ромашки" ни один праздник не обойдется: красивый и оригинальный салат для угощения самых дорогих гостей
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Этот салат на праздничном столе выглядит очень эффектно
Закуски на праздничный стол – это такая же важная часть празднования, как и пышный кулич. Мы рассказывали, как вкусно замариновать скумбрию. Теперь делимся рецептом оригинального салата "Ромашка".
Он очень просто готовится, и благодаря удачной подаче и балансу вкусов точно понравится вашим самым дорогим гостям. Рецептом поделились на портале "Есть".
Ингредиенты:
- Капуста
- Помидор
- Огурец
- Сладкий перец
- Крабовые палочки
- Кукуруза
- Куриное бедро (вареное)
- Майонез
- Зелень
- Яйца (для украшения)
Способ приготовления:
- Отварите куриное бедро в подсоленной воде до готовности. Охладите мясо, снимите кожу и нарежьте кубиками.
- Нарежьте огурцы, помидоры, перец и крабовые палочки. Капусту мелко нашинкуйте.
- На тарелку выложите куриное мясо, слегка смазав майонезом. Далее выложите вокруг мяса кучками другие ингредиенты: огурцы, помидоры, перец, кукурузу и крабовые палочки.
- Сверху смажьте салат сеточкой из майонеза. Отварите яйца, разрежьте их пополам и удалите желтки.
- Нарежьте белки полосками и выложите на тарелку, формируя ромашку. Добавьте зелень по вкусу.
Такой салат перемешивается после подачи, он выглядит эффектно на праздничном столе. Также мы делились интересным рецептом американского куриного салата.