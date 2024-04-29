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Землю потрібно правильно підготувати: як садити гарбузи в травні

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Восени можна буде насолоджуватися рясним врожаєм
Восени можна буде насолоджуватися рясним врожаєм. Фото Pexels

Занадто близько гарбузи висаджувати не варто

Травень для городників — місяць напруженої роботи. В травні найкраще розвивається сімейство гарбузових — дині, гарбузи та кавуни.

Щоб отримати гарний урожай гарбузів, радить портал "Сад-огород", їх слід висаджувати після томатів, картоплі, гороху та квасолі. Не забудьте змішати в ґрунт мінеральні добрива. Гарбуз не дуже добре реагує на пересадку, тож якщо погода дозволяє його можна сіяти у відкритий ґрунт. Проростає насіння близько місяця.

Суміш добрив для посадки гарбузів:

  • жменя перегною
  • склянка золи
  • Суперфосфат (50 г).

Температура для висадки гарбузів у відкритий ґрунт: повітря має прогрітися до +20°, а земля — не нижче +8, проте оптимальною температурою буде +12°C.

За місячним календарем гарбуз в травні варто сіяти з 1 по 4, з 7 по 11, з 14 по 18, з 21 по 25 та з 28 по 31.

Кущові види гарбузів варто садити на відстані метра з усіх боків від інших рослин. При цьому місце для садіння має бути добре освітленим, а насіння продезинфікованим. Це можна зробити потримавши в розчині золи — 2 ст. л золи заливають одним літром окропу та замочують у ньому насіння на 12 годин.

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#Гарбуз #Травень