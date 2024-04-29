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Землю нужно правильно подготовить: как сажать тыквы в мае

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Осенью можно будет наслаждаться обильным урожаем
Осенью можно будет наслаждаться обильным урожаем. Фото Pexels

Слишком около тыквы высаживать не стоит

Май для огородников – месяц напряженной работы. В мае лучше развивается семейство тыквенных — дыни, тыквы и арбузы.

Чтобы получить хороший урожай тыквы, советует портал "Сад-огород", их следует высаживать после томатов, картофеля, гороха и фасоли. Не забудьте смешать в грунт минеральные удобрения. Тыква не очень хорошо реагирует на пересадку, так что если погода позволяет ее можно сеять в открытый грунт. Прорастают семена около месяца.

Смесь удобрений для посадки тыквы:

  • горсть перегноя
  • стакан золы
  • Суперфосфат (50 г).

Температура для высадки тыквы в открытый грунт: воздух должен прогреться до +20°, а земля не ниже +8, однако оптимальной температурой будет +12°C.

По лунному календарю тыкву в мае следует сеять с 1 по 4, с 7 по 11, с 14 по 18, с 21 по 25 и с 28 по 31.

Кустовые виды тыквы следует сажать на расстоянии метра со всех сторон от других растений. При этом место для посадки должно быть хорошо освещено, а семена продезинфицированы. Это можно сделать подержав в растворе золы – 2 ст. л золы заливают одним литром кипятка и замачивают в нем семена на 12 часов.

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