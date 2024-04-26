Коли треба розпушувати землю навколо моркви: не всі знають про це правило

Занадто раннє розпушування шкодить урожаю оранжевого овочу

Розпушення ґрунту – звичайна процедура для дачників, але потрібно бути обережним, щоб не пошкодити коріння рослин. Наприклад, огіркам не слід розпушувати грядки, тоді як морква воліє пухку землю.

Ця рослина досить проста і невибаглива, але навіть морква вимагає добрив і правильного поливу. Вона також вдячно реагує на розпушування ґрунту, але слід пам’ятати, що надто раннє розпушування може зашкодити, а не покращити врожай.

Досвідчені дачники рекомендують розпушувати грунт навколо моркви, коли сіянцям буде близько 3-4 тижнів. Про це пише wona.

Щоб розпушення сприяло хорошому зростанню моркви, його краще проводити не раніше, ніж через 3-4 тижні після посіву. В іншому випадку коренеплоди можуть стати кривими та неправильної форми. Для моркви важлива хороша аерація грунту, оскільки вона сприяє її зростанню та розвитку.

Також рекомендується проводити разом з розпушенням підгортання. Це допоможе запобігти випиранню та озелененню верхівок коренеплодів, що позбавить гіркоти.

Раніше ми писали, які овочі не можна садити поряд із морквою. Також "Телеграф" писав, як підготувати ґрунт до посадки насіння моркви.