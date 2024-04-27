Як не втратити урожай квасолі: коли найкраще її садити

Навесні квасоля може замерзнути і ви втратите урожай

Квасоля — однак з тих рослин, які бояться заморозків. Тому треба ретельно підібрати час, коли її садити у відкритий ґрунт навесні. Квасолю категорично заборонено садити біля цибулі, а в який період найкраще це робити, розповідаємо в нашому матеріалі.

Важливо не посадити квасолю надто рано, щоб не нашкодити їй заморозками. Коли і як це робити, розповіли на ProstoWay.

Поради при саджанні квасолі

Переберіть зерна перед посадкою. Усі зморщені, дрібні та пошкоджені краще викинути.

Квасолю треба замочити у воді на 12 годин перед посадкою. Так вона швидше проросте.

Місце, де буде рости квасоля, повинно бути з родючим та легким ґрунтом. Можна також додати трохи вапна у землю.

Квасолю можна садити після гарбузів, капусти, картоплі та кабачків. Після бобових краще не вносити у ґрунт квасолю.

Сіяти квасолю треба на 3-4 см. Проміжки між рядами повинні бути 30-40 см.

Ґрунт після посадки треба полити теплою водою.

Коли садити квасолю

Найбільш сприятливий час для посадки квасолі - кінець квітня або початок травня. В цей період не повинно бути весняних заморозків, а ґрунт прогріється до 15 градусів.

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