Як не втратити урожай квасолі: коли найкраще її садити
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Навесні квасоля може замерзнути і ви втратите урожай
Квасоля — однак з тих рослин, які бояться заморозків. Тому треба ретельно підібрати час, коли її садити у відкритий ґрунт навесні. Квасолю категорично заборонено садити біля цибулі, а в який період найкраще це робити, розповідаємо в нашому матеріалі.
Важливо не посадити квасолю надто рано, щоб не нашкодити їй заморозками. Коли і як це робити, розповіли на ProstoWay.
Поради при саджанні квасолі
- Переберіть зерна перед посадкою. Усі зморщені, дрібні та пошкоджені краще викинути.
- Квасолю треба замочити у воді на 12 годин перед посадкою. Так вона швидше проросте.
- Місце, де буде рости квасоля, повинно бути з родючим та легким ґрунтом. Можна також додати трохи вапна у землю.
- Квасолю можна садити після гарбузів, капусти, картоплі та кабачків. Після бобових краще не вносити у ґрунт квасолю.
- Сіяти квасолю треба на 3-4 см. Проміжки між рядами повинні бути 30-40 см.
- Ґрунт після посадки треба полити теплою водою.
Коли садити квасолю
Найбільш сприятливий час для посадки квасолі - кінець квітня або початок травня. В цей період не повинно бути весняних заморозків, а ґрунт прогріється до 15 градусів.
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