Ці рослини не уживаються з томатами: що не можна садити поряд

Дізнайтеся, які рослини краще садити поряд з помідорами

Помідори використовуються для приготування багатьох страв. Тому цей овоч зустрічається на кожному городі. Збільшити врожай томатів і відлякати шкідників можна не лише за допомогою добрив, а й посадивши поряд рослини-копаньйони. Але якщо вибрати неправильних "сусідів", вони забиратимуть поживні речовини з ґрунту та залучатимуть шкідників на грядки з помідорами.

Що вирощувати разом із томатами

Помідори є одними з найпростіших у вирощуванні овочів, але їх захист від шкідників може виявитися непростим завданням. Попелиця, білокрилка та інші шкідники люблять харчуватися кущами томатів, залишаючи їх без життєвих сил.

Спільна посадка томатів з деякими рослинами допоможе захистити їх від шкідників.

Посаджені поряд з помідорами м’ята, часник або цибуля відлякають білокачанну міль, мурах, гризунів та попелицю. Базилік відлякає мух та рогових черв’яків, а також покращить смак томатів. А ось петрушка та чебрець залучать корисних комах на грядки з томатами, пише Homes and gardens.

Кабачки є добрими компаньйонами для томатів. Цим рослинам потрібні схожі умови. Також розлога форма і велике листя кабачків створюють хороший ґрунтовий покрив, зменшуючи втрати води з ґрунту.

Салат можна висаджувати в міжряддя томатів, щоб створити ґрунтовий покрив, зберегти вологу у ґрунті та зменшити кількість бур’янів.

Що не можна садити поряд з томатами

Крім безлічі корисних рослин-компаньйонів для помідорів є також деякі "вороги", які не слід садити поряд.

Хрестоцвіті (включаючи білокачанну капусту, цвітну, броколі та брюссельську капусту) – пригнічують зростання томатів.

Картопля і баклажани, як і помідори, також відноситься до сімейства пасльонових, тому вони конкуруватимуть за одні й ті ж поживні речовини, а також будуть сприйнятливими до тих самих захворювань.

Кукурудза – приваблює тих самих шкідників, що і томат.

Фенхель – поганий компаньйон для багатьох овочів і гальмуватиме зростання томатів.

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