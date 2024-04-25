Зараз саме час, не проґавте: як правильно садити полуницю навесні

Врожай полуниці збирають наприкінці червня – на початку липня

Перед тим, як садити полуницю, потрібно ретельно обрати місце, адже не з усіма сусідами поруч ця рослина уживеться. Робити це треба одразу, адже найкращий час для посадки полуниці навесні — з середини квітня до середини травня.

Саме цей час радять, якщо ви висаджуєте полуницю вперше, адже у кущів буде літо, аби зміцніти. Для висадки потрібно обрати місце, яке отримує щонайменше 6 годин прямого сонячного світла на день і має добре дренований, слабокислий ґрунт.

Висаджувати полуницю краще під вечір або коли немає сонця. Перед висадкою розсаду варто полити або замочити на годину у воді. Для підготовки ґрунту використовують перепрівший компост, золу, біогумус. Рядки розташовують на відстані 40 см, а лунки — від 30 до 50 см. В широкій лунці роблять горбик з підготованої суміші (ґрунт, гній, компост по 1 відру та 2 склянки золи), кущик полуниці ставлять на нього, розправляють коріння.

Важливо аби початок "крони" з листя був на рівні з землею, інакше рослина почне загнивати та може загинути. Якщо посадити не глибоко — саджанці засохнуть.

Полуницю після посадки потрібно мульчувати. Найкраще робити це хвоєю від шкідників, однак підійде солома, трава, тирса тощо.

Для великих ягід потрібно рясно поливати, але не залити рослину. Перезволоження може бути такою ж проблемою, як і недостатній полив — рослина може загнити або засохнути. Поливати краще вранці, щоб запобігти хворобам і дати рослинам висохнути протягом дня.

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