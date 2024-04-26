Не робіть так ніколи: чому не можна залишати заряджений смартфон у розетці

Щоб не призвести до передчасного зношення акумулятора, виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30%

Під час відключень світла важливо тримати всі гаджети зарядженими, тому часто ми можемо залишити телефон, наприклад, у розетці на всю ніч. Очевидно, що за годину або дві він досягне 100 відсотків, і весь залишок часу стоятиме на зарядці просто так. Раніше ми вже розповідали, як зарядити телефон, коли немає світла

Сайт Styler розібрався, чи може зашкодити телефону, якщо залишати його на зарядці довше, ніж потрібно. Фахівці з технічного обслуговування одноголосно переконують, що робити це категорично заборонено.

Адже сучасні смартфони оснащені такими акумуляторами, які відключають подачу живлення при досягненні 100% заряду. Тобто надлишок заряду не накопичиться, а телефон не вибухне, як схильні думати споживачі.

Але все одно пристрій буде витрачати по одному відсотку заряду, навіть просто лежачи. Оскільки його адаптер увімкнений у розетку, буде його підживляти. Цей процес набагато швидше зіпсує батарею.

Щоб не призвести до передчасного зношення акумулятора, виробники рекомендують не опускати рівень заряду нижче 20-30%, і тим паче не доводити телефон до повного виключення.

Ба більше — постійна зарядка на максимум також стане причиною зменшення часу використання смартфона. Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.

Раніше "Телеграф" писав, що потрібно зробити перед зарядкою смартфона на ніч.