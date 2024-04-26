Не делайте так никогда: почему нельзя оставлять заряженный смартфон в розетке

Чтобы не привести к преждевременному износу аккумулятора, производители рекомендуют не опускать уровень заряда ниже 20-30%.

При отключении света важно держать все заряженные гаджеты, поэтому часто мы можем оставить телефон, например, в розетке на всю ночь. Очевидно, что через час или два он достигнет 100 процентов, и весь остаток времени будет стоять на зарядке просто так. Раньше мы уже рассказывали, как зарядить телефон, когда нет света.

Сайт Styler разобрался, может ли повредить телефон, если оставлять его на зарядке дольше, чем нужно. Специалисты по техническому обслуживанию единогласно утверждают, что делать это категорически запрещено.

Ведь современные смартфоны оснащены аккумуляторами, которые отключают подачу питания при достижении 100% заряда. То есть избыток заряда не накопится, а телефон не разразится, как склонны думать потребители.

Но все равно устройство будет тратить по одному проценту заряда, даже просто лежа. Поскольку его адаптер включен в розетку, его подпитайте. Этот процесс гораздо быстрее испортит батарею.

Чтобы не привести к преждевременному износу аккумулятора, производители советуют не опускать уровень заряда ниже 20-30%, и тем более не доводить телефон до полного выключения.

Более того, постоянная зарядка на максимум также станет причиной уменьшения времени использования смартфона. Для увеличения числа полных циклов заряда разряда оптимальной будет поддержка заряда в диапазоне 30-80%.

Ранее Телеграф писал, что нужно сделать перед зарядкой смартфона на ночь.