Температура знизиться до +13 °C вдень: коли Києву готуватись до похолодання

Травень дуже примхливий

У столиці України наразі тримається похмурість та йдуть дощі. Найближчими днями також погіршиться ситуація температурою, адже в місто прийде спад показників.

Найбільш холодним днем з-поміж трьох буде четвер, 9 травня. Про це мовиться на сайті Meteofor.

У вівторок, 7 травня, передбачається хмарність та дощі. Опади мають розпочатись вранці та протриматись вдень, але ввечері їх вже не буде. Показники термометрів вдень зафіксуються біля +19 градусів. Вночі показували до +14 °C. Максимальні пориви вітру прогнозуються зранку і до пізнього вечора — свіжі-сильні 8-13 м/с.

Наступного дня, 8 травня, очікується ясне небо, але зниження температури. Температура вдень сягне близько 16 градусів тепла. Вночі термометри знизяться до +6 °C. Протягом ночі потужність вітрів буде максимальною — сильні 10 м/с.

У першій половині четверга, 9 травня, прогнозується невелика хмарність, але вдень та ввечері буде ясна погода. Показники термометрів в цей день ще нижче опустяться, адже в обід повітря прогріється до +13 °C. Вночі буде 5 градусів тепла. Протягом доби сила вітрів не перевищить помірні 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчим часом в Україну прийдуть зливи та невеликі морози.