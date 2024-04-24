Печеня по-князівськи до великоднього столу: настільки ніжне, що танутиме в роті

Найкраща м’ясна страва до свята

Набридло готувати до великоднього столу тільки звичну буженину? Тоді пропонуємо поекспериментувати та приготувати з двох видів м’яса спекотне по-княжому. Після Великого посту це справжня дивина.

З рецептом Shuba у вас вийде фантастична страва з ніжною начинкою, яка танутиме в роті. Готувати страву ми будемо з яловичини та свинини, проте за бажання можна зробити свій власний варіант м’ясної суміші.

Як приготувати печеню по-князівськи до новорічного столу

Інгредієнти на 4 порції:

яловичина — 500 г;

свинина — 100 г;

нарізаний батон — 100 г;

цибуля — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

яйця курячі — 1 шт.;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак;

олія соняшникова — 20 мл;

лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування:

Куряче яйце відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками. Пасируємо цибулю. Зелень та часник подрібнюємо. Свинину пропускаємо із булкою через м’ясорубку. В отриману масу додаємо цибулю, подрібнений часник, сіль, перець. Все ретельно перемішуємо. Відбиваємо у широкий пласт яловичину. Посередині викладаємо свинячий фарш, підготовлене яйце, зелень. Звертаємо все рулетом і довкола зав’язуємо ниткою. Підготовлений рулет обсмажуємо на сковороді з рослинною олією з усіх боків. Відправляємо його до гусятниці, додаємо трохи води, лавровий лист. Накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні протягом години.

З готового м’яса видаляємо нитки та нарізаємо порційними шматочками. Подаємо з улюбленим салатом.