Печеня по-князівськи до великоднього столу: настільки ніжне, що танутиме в роті
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Найкраща м’ясна страва до свята
Набридло готувати до великоднього столу тільки звичну буженину? Тоді пропонуємо поекспериментувати та приготувати з двох видів м’яса спекотне по-княжому. Після Великого посту це справжня дивина.
З рецептом Shuba у вас вийде фантастична страва з ніжною начинкою, яка танутиме в роті. Готувати страву ми будемо з яловичини та свинини, проте за бажання можна зробити свій власний варіант м’ясної суміші.
Як приготувати печеню по-князівськи до новорічного столу
Інгредієнти на 4 порції:
- яловичина — 500 г;
- свинина — 100 г;
- нарізаний батон — 100 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- яйця курячі — 1 шт.;
- сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак;
- олія соняшникова — 20 мл;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Куряче яйце відварюємо круто, даємо охолонути, чистимо і нарізаємо кубиками. Пасируємо цибулю. Зелень та часник подрібнюємо.
- Свинину пропускаємо із булкою через м’ясорубку. В отриману масу додаємо цибулю, подрібнений часник, сіль, перець. Все ретельно перемішуємо.
- Відбиваємо у широкий пласт яловичину. Посередині викладаємо свинячий фарш, підготовлене яйце, зелень. Звертаємо все рулетом і довкола зав’язуємо ниткою.
- Підготовлений рулет обсмажуємо на сковороді з рослинною олією з усіх боків. Відправляємо його до гусятниці, додаємо трохи води, лавровий лист. Накриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні протягом години.
З готового м’яса видаляємо нитки та нарізаємо порційними шматочками. Подаємо з улюбленим салатом.