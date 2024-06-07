Салат из помидоров черри и тунца: легкий и полезный обед
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Этот салат отлично заменит полноценный обед.
Лето – это время не только жары и солнца, но и свежих, ароматных овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество легких и вкусных блюд, которые не только насытят вас, но подарят заряд энергии. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с помидорами черри и тунцем, который станет настоящим украшением вашего летнего меню. Также предлагаем рецепт салата Цезарь.
Преимущества салата с помидорами черри и тунцом:
- Свежий и ароматный: Этот салат сочетает сладость помидоров черри, пикантность тунца и свежесть зелени, что делает его невероятно вкусным и ароматным.
- Быстрый и простой: Салат готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
- Полезный: Помидоры черри богаты витаминами C, A и K, а тунец – источник белка и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья.
- Сытный: Несмотря на свою лёгкость, салат с помидорами черри и тунцом достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.
- Универсальный: Вы можете добавить в этот салат другие ингредиенты по своему вкусу, например, огурцы, оливки, маслины, лук или перец.
Ингредиенты:
- 250 г помидоров черри
- 1 банка консервированного тунца в собственном соку
- 1/2 красного лука
- 1 пучок зеленого салата
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 столовая ложка лимонного сока
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Подготовьте помидоры черри: Помойте и разрежьте помидоры черри пополам.
- Подготовьте тунец: Отцедите тунец от сока и разомните его вилкой.
- Подготовьте лук: Нарежьте красный лук тонкими полукольцами.
- Подготовьте зеленый салат: порежьте зеленый салат на кусочки.
- Приготовьте заправку Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
- Соберите салат: В миске соедините помидоры черри, тунец, лук и зеленый салат. Заправьте салат заправкой и перемешайте.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.