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Салат из помидоров черри и тунца: легкий и полезный обед

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат получается свежим и сытным (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 07 июня 2024, 13:23
Этот салат получается свежим и сытным (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот салат отлично заменит полноценный обед.

Лето – это время не только жары и солнца, но и свежих, ароматных овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество легких и вкусных блюд, которые не только насытят вас, но подарят заряд энергии. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с помидорами черри и тунцем, который станет настоящим украшением вашего летнего меню. Также предлагаем рецепт салата Цезарь.

Преимущества салата с помидорами черри и тунцом:

  • Свежий и ароматный: Этот салат сочетает сладость помидоров черри, пикантность тунца и свежесть зелени, что делает его невероятно вкусным и ароматным.
  • Быстрый и простой: Салат готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.
  • Полезный: Помидоры черри богаты витаминами C, A и K, а тунец – источник белка и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья.
  • Сытный: Несмотря на свою лёгкость, салат с помидорами черри и тунцом достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.
  • Универсальный: Вы можете добавить в этот салат другие ингредиенты по своему вкусу, например, огурцы, оливки, маслины, лук или перец.

Ингредиенты:

  • 250 г помидоров черри
  • 1 банка консервированного тунца в собственном соку
  • 1/2 красного лука
  • 1 пучок зеленого салата
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка лимонного сока
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Подготовьте помидоры черри: Помойте и разрежьте помидоры черри пополам.
  2. Подготовьте тунец: Отцедите тунец от сока и разомните его вилкой.
  3. Подготовьте лук: Нарежьте красный лук тонкими полукольцами.
  4. Подготовьте зеленый салат: порежьте зеленый салат на кусочки.
  5. Приготовьте заправку Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец.
  6. Соберите салат: В миске соедините помидоры черри, тунец, лук и зеленый салат. Заправьте салат заправкой и перемешайте.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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