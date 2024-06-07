Салат из помидоров черри и тунца: легкий и полезный обед

Этот салат отлично заменит полноценный обед.

Лето – это время не только жары и солнца, но и свежих, ароматных овощей и фруктов. Именно из них можно приготовить множество легких и вкусных блюд, которые не только насытят вас, но подарят заряд энергии. Сегодня мы поделимся с вами рецептом салата с помидорами черри и тунцем, который станет настоящим украшением вашего летнего меню. Также предлагаем рецепт салата Цезарь.

Преимущества салата с помидорами черри и тунцом:

Свежий и ароматный: Этот салат сочетает сладость помидоров черри, пикантность тунца и свежесть зелени, что делает его невероятно вкусным и ароматным.

Этот салат сочетает сладость помидоров черри, пикантность тунца и свежесть зелени, что делает его невероятно вкусным и ароматным. Быстрый и простой: Салат готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне.

Салат готовится очень быстро и просто, поэтому он станет отличным выбором для тех, кто не имеет много времени на кухне. Полезный: Помидоры черри богаты витаминами C, A и K, а тунец – источник белка и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья.

Помидоры черри богаты витаминами C, A и K, а тунец – источник белка и омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья. Сытный: Несмотря на свою лёгкость, салат с помидорами черри и тунцом достаточно сытный и может стать полноценной трапезой.

Несмотря на свою лёгкость, салат с помидорами черри и тунцом достаточно сытный и может стать полноценной трапезой. Универсальный: Вы можете добавить в этот салат другие ингредиенты по своему вкусу, например, огурцы, оливки, маслины, лук или перец.

Ингредиенты:

250 г помидоров черри

1 банка консервированного тунца в собственном соку

1/2 красного лука

1 пучок зеленого салата

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка лимонного сока

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Подготовьте помидоры черри: Помойте и разрежьте помидоры черри пополам. Подготовьте тунец: Отцедите тунец от сока и разомните его вилкой. Подготовьте лук: Нарежьте красный лук тонкими полукольцами. Подготовьте зеленый салат: порежьте зеленый салат на кусочки. Приготовьте заправку Смешайте оливковое масло, лимонный сок, соль и перец. Соберите салат: В миске соедините помидоры черри, тунец, лук и зеленый салат. Заправьте салат заправкой и перемешайте.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.