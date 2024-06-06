Салат Цезарь с курицей и молодой капустой: легкая и полезная закуска
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Этот салат может заменить основное блюдо.
Салат Цезарь – это не просто блюдо, а настоящая классика мировой кулинарии. Его богатая история, изысканный вкус и элегантность делают его любимцем миллионов людей по всей планете. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата Цезарь с курицей, который станет настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт салата с помидорами и яйцами.
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе
- 1 римский салат
- 50 г тертого пармезана
- 2 крутона
- 1 лимон
- 1 зубчик чеснока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 1 желток
- 1 столовая ложка горчицы
- 1 столовая ложка вустерширского соуса
- Соль и перец по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Приготовьте курицу. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
- Приготовьте сухарики. Крутоны нарежьте кубиками и подсушите в духовке в течение 5 минут.
- Приготовьте соус. В миске смешайте желток, оливковое масло, горчицу, вустерширский соус, сок лимона, измельченный чеснок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
- Приготовьте салат. Римский салат помойте, обсушите и порвите руками.
- Соберите салат. В салатницу выложите салат, курицу, сухарики и тертый пармезан. Полейте соусом.
Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.