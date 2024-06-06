Салат Цезарь с курицей и молодой капустой: легкая и полезная закуска

Этот салат может заменить основное блюдо.

Салат Цезарь – это не просто блюдо, а настоящая классика мировой кулинарии. Его богатая история, изысканный вкус и элегантность делают его любимцем миллионов людей по всей планете. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата Цезарь с курицей, который станет настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт салата с помидорами и яйцами.

Ингредиенты:

200 г куриного филе

1 римский салат

50 г тертого пармезана

2 крутона

1 лимон

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

1 желток

1 столовая ложка горчицы

1 столовая ложка вустерширского соуса

Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

Приготовьте курицу. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками. Приготовьте сухарики. Крутоны нарежьте кубиками и подсушите в духовке в течение 5 минут. Приготовьте соус. В миске смешайте желток, оливковое масло, горчицу, вустерширский соус, сок лимона, измельченный чеснок, соль и перец. Взбейте до однородной массы. Приготовьте салат. Римский салат помойте, обсушите и порвите руками. Соберите салат. В салатницу выложите салат, курицу, сухарики и тертый пармезан. Полейте соусом.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.