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Салат Цезарь с курицей и молодой капустой: легкая и полезная закуска

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот салат не только вкусный, но и сытный (изображение создано с помощью ИИ)
Этот салат не только вкусный, но и сытный (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот салат может заменить основное блюдо.

Салат Цезарь – это не просто блюдо, а настоящая классика мировой кулинарии. Его богатая история, изысканный вкус и элегантность делают его любимцем миллионов людей по всей планете. Сегодня мы поделимся с вами секретами приготовления салата Цезарь с курицей, который станет настоящим украшением вашего стола. Также предлагаем рецепт салата с помидорами и яйцами.

Ингредиенты:

  • 200 г куриного филе
  • 1 римский салат
  • 50 г тертого пармезана
  • 2 крутона
  • 1 лимон
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 желток
  • 1 столовая ложка горчицы
  • 1 столовая ложка вустерширского соуса
  • Соль и перец по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Приготовьте курицу. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
  2. Приготовьте сухарики. Крутоны нарежьте кубиками и подсушите в духовке в течение 5 минут.
  3. Приготовьте соус. В миске смешайте желток, оливковое масло, горчицу, вустерширский соус, сок лимона, измельченный чеснок, соль и перец. Взбейте до однородной массы.
  4. Приготовьте салат. Римский салат помойте, обсушите и порвите руками.
  5. Соберите салат. В салатницу выложите салат, курицу, сухарики и тертый пармезан. Полейте соусом.

Лучше всего такой салат подходит с сочными котлетками. Также предлагаем рецепт витаминного салата.

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