Трубочки с вишней: рецепт лакомства с детства за 5 минут
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Если у вас нет много времени на выпечку, но хочется чего-нибудь вкусного – сделайте трубочки с вишней.
Ароматные, хрустящие, с нежной начинкой из вишни – трубочки с вишней – это любимый десерт многих из детства. Их можно приготовить дома, удивив своих близких и друзей кулинарными способностями.
Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящих трубочек с вишней, которые с легкостью покорят ваши сердца.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 250 г сливочного масла
- 100 г сахарной пудры
- 1 яйцо
- 300 г муки
- 1/2 чайной ложки соли
- Для начинки:
- 500 г замороженной вишни
- 100 г сахара
- 1 столовая ложка крахмала
- 1/2 чайной ложки корицы
Приготовление:
- Тесто: в миске смешайте размягченное сливочное масло, сахарную пудру и яйцо. Добавьте муку, соль и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Начинка: в кастрюле смешайте замороженную вишню, сахар, крахмал и корицу. Доведите до кипения, помешивая, и готовьте 5 минут, пока вишня не размякнет, а соус не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть.
- Формирование трубочек: разогрейте духовой шкаф до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см. На каждую полоску выложите ложку начинки. Сверните тесто в трубочки.
- Выпекание: выложите трубочки на противень и выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
- Подача: дайте трубочками немного охладиться, затем посыпьте сахарной пудрой.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.