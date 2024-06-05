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Трубочки с вишней: рецепт лакомства с детства за 5 минут

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Трубочки с вишней станут излюбленным десертом (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 05 июня 2024, 11:13
Трубочки с вишней станут излюбленным десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если у вас нет много времени на выпечку, но хочется чего-нибудь вкусного – сделайте трубочки с вишней.

Ароматные, хрустящие, с нежной начинкой из вишни – трубочки с вишней – это любимый десерт многих из детства. Их можно приготовить дома, удивив своих близких и друзей кулинарными способностями.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящих трубочек с вишней, которые с легкостью покорят ваши сердца.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 250 г сливочного масла
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 яйцо
  • 300 г муки
  • 1/2 чайной ложки соли
  • Для начинки:
  • 500 г замороженной вишни
  • 100 г сахара
  • 1 столовая ложка крахмала
  • 1/2 чайной ложки корицы

Приготовление:

  1. Тесто: в миске смешайте размягченное сливочное масло, сахарную пудру и яйцо. Добавьте муку, соль и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут.
  2. Начинка: в кастрюле смешайте замороженную вишню, сахар, крахмал и корицу. Доведите до кипения, помешивая, и готовьте 5 минут, пока вишня не размякнет, а соус не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть.
  3. Формирование трубочек: разогрейте духовой шкаф до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см. На каждую полоску выложите ложку начинки. Сверните тесто в трубочки.
  4. Выпекание: выложите трубочки на противень и выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
  5. Подача: дайте трубочками немного охладиться, затем посыпьте сахарной пудрой.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

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#Рецепт #еда-Телеграф