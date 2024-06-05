Трубочки с вишней: рецепт лакомства с детства за 5 минут

Если у вас нет много времени на выпечку, но хочется чего-нибудь вкусного – сделайте трубочки с вишней.

Ароматные, хрустящие, с нежной начинкой из вишни – трубочки с вишней – это любимый десерт многих из детства. Их можно приготовить дома, удивив своих близких и друзей кулинарными способностями.

Сегодня мы поделимся с вами рецептом хрустящих трубочек с вишней, которые с легкостью покорят ваши сердца.

Ингредиенты:

Для теста:

250 г сливочного масла

100 г сахарной пудры

1 яйцо

300 г муки

1/2 чайной ложки соли

Для начинки:

500 г замороженной вишни

100 г сахара

1 столовая ложка крахмала

1/2 чайной ложки корицы

Приготовление:

Тесто: в миске смешайте размягченное сливочное масло, сахарную пудру и яйцо. Добавьте муку, соль и замесите тесто. Заверните тесто в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 30 минут. Начинка: в кастрюле смешайте замороженную вишню, сахар, крахмал и корицу. Доведите до кипения, помешивая, и готовьте 5 минут, пока вишня не размякнет, а соус не загустеет. Снимите с огня и дайте остыть. Формирование трубочек: разогрейте духовой шкаф до 180°C. Противень застелите пергаментной бумагой. Тесто раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Нарежьте тесто на полоски шириной 2-3 см. На каждую полоску выложите ложку начинки. Сверните тесто в трубочки. Выпекание: выложите трубочки на противень и выпекайте в течение 15-20 минут до золотистого цвета. Подача: дайте трубочками немного охладиться, затем посыпьте сахарной пудрой.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.