Якщо у вас немає багато часу на випічку, але хочеться чогось смачного — зробіть трубочки з вишнею.

Ароматні, хрусткі, з ніжною начинкою з вишні — трубочки з вишнею — це улюблений десерт багатьох з дитинства. Їх можна приготувати вдома, здивувавши своїх близьких та друзів кулінарними здібностями.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом хрустких трубочок з вишнею, які з легкістю підкорять ваші серця.

Інгредієнти:

Для тіста:

250 г вершкового масла

100 г цукрової пудри

1 яйце

300 г борошна

1/2 чайної ложки солі

Для начинки:

500 г замороженої вишні

100 г цукру

1 столова ложка крохмалю

1/2 чайної ложки кориці

Приготування:

Тісто: у мисці змішайте розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру та яйце. Додайте борошно, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин. Начинка: у каструлі змішайте заморожену вишню, цукор, крохмаль та корицю. Доведіть до кипіння, помішуючи, і готуйте 5 хвилин, поки вишня не розм'якне, а соус не загусне. Зніміть з вогню та дайте охолонути. Формування трубочок: розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером. Тісто розкачайте в пласт товщиною 3-4 мм. Наріжте тісто на смужки шириною 2-3 см. На кожну смужку викладіть ложку начинки. Згорніть тісто в трубочки. Випікання: викладіть трубочки на деко і випікайте протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору. Подача: дайте трубочками трохи охолонути, потім посипте цукровою пудрою.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.