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Трубочки з вишнею: рецепт ласощів з дитинства за 5 хвилин

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Трубочки з вишнею стануть улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 05 червня 2024, 11:13
Трубочки з вишнею стануть улюбленим десертом (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Якщо у вас немає багато часу на випічку, але хочеться чогось смачного — зробіть трубочки з вишнею.

Ароматні, хрусткі, з ніжною начинкою з вишні — трубочки з вишнею — це улюблений десерт багатьох з дитинства. Їх можна приготувати вдома, здивувавши своїх близьких та друзів кулінарними здібностями.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом хрустких трубочок з вишнею, які з легкістю підкорять ваші серця.

Інгредієнти:

  • Для тіста:
  • 250 г вершкового масла
  • 100 г цукрової пудри
  • 1 яйце
  • 300 г борошна
  • 1/2 чайної ложки солі
  • Для начинки:
  • 500 г замороженої вишні
  • 100 г цукру
  • 1 столова ложка крохмалю
  • 1/2 чайної ложки кориці

Приготування:

  1. Тісто: у мисці змішайте розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру та яйце. Додайте борошно, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
  2. Начинка: у каструлі змішайте заморожену вишню, цукор, крохмаль та корицю. Доведіть до кипіння, помішуючи, і готуйте 5 хвилин, поки вишня не розм'якне, а соус не загусне. Зніміть з вогню та дайте охолонути.
  3. Формування трубочок: розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером. Тісто розкачайте в пласт товщиною 3-4 мм. Наріжте тісто на смужки шириною 2-3 см. На кожну смужку викладіть ложку начинки. Згорніть тісто в трубочки.
  4. Випікання: викладіть трубочки на деко і випікайте протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.
  5. Подача: дайте трубочками трохи охолонути, потім посипте цукровою пудрою.

Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.

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#Рецепт #їжа-Телеграф