Трубочки з вишнею: рецепт ласощів з дитинства за 5 хвилин
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Якщо у вас немає багато часу на випічку, але хочеться чогось смачного — зробіть трубочки з вишнею.
Ароматні, хрусткі, з ніжною начинкою з вишні — трубочки з вишнею — це улюблений десерт багатьох з дитинства. Їх можна приготувати вдома, здивувавши своїх близьких та друзів кулінарними здібностями.
Сьогодні ми поділимося з вами рецептом хрустких трубочок з вишнею, які з легкістю підкорять ваші серця.
Інгредієнти:
- Для тіста:
- 250 г вершкового масла
- 100 г цукрової пудри
- 1 яйце
- 300 г борошна
- 1/2 чайної ложки солі
- Для начинки:
- 500 г замороженої вишні
- 100 г цукру
- 1 столова ложка крохмалю
- 1/2 чайної ложки кориці
Приготування:
- Тісто: у мисці змішайте розм'якшене вершкове масло, цукрову пудру та яйце. Додайте борошно, сіль і замісіть тісто. Загорніть тісто в харчову плівку та поставте в холодильник на 30 хвилин.
- Начинка: у каструлі змішайте заморожену вишню, цукор, крохмаль та корицю. Доведіть до кипіння, помішуючи, і готуйте 5 хвилин, поки вишня не розм'якне, а соус не загусне. Зніміть з вогню та дайте охолонути.
- Формування трубочок: розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть пергаментним папером. Тісто розкачайте в пласт товщиною 3-4 мм. Наріжте тісто на смужки шириною 2-3 см. На кожну смужку викладіть ложку начинки. Згорніть тісто в трубочки.
- Випікання: викладіть трубочки на деко і випікайте протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.
- Подача: дайте трубочками трохи охолонути, потім посипте цукровою пудрою.
Подаємо з ароматною кавою. А на основний прийом їжі можна приготувати ніжний пиріг із капустою та капустою.