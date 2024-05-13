Лучший способ начать день - маффины с клубникой: рецепт, который точно захочется повторить

Отличный рецепт для "клубничного" сезона

Есть ли лучший способ начать день, чем ароматный кофе и любимые маффины? Любителей этой выпечки спешим порадовать — сегодня мы приготовим их с клубникой.

Секрет рецепта Shuba в двух правилах. Во-первых, все холодные ингредиенты (молоко, яйца) должны быть комнатной температуры. Во-вторых, не следует перемешивать тесто слишком активно. Не жалейте ягод — тогда у маффинов будет интенсивно вкус. По желанию клубнику можно заменить на другие ягоды — чернику, ежевику, малину или вишню.

Как приготовить маффины с клубникой

Ингредиенты на 8 порций:

мука пшеничная — 225 г;

масло сливочное 73% — 100 г;

сахар — 175 г;

куриные яйца — 2 шт.;

молоко 2,5% — 60 мл;

разрыхлитель — 12 г;

клубника — 200 г;

сахарная пудра — 30 г.

Способ приготовления:

Клубнику моем, перебираем, сушим и нарезаем небольшими кусочками. Просеиваем муку с разрыхлителем. Добавляем к ним яйца, молоко, растертый с маслом сахар, все тщательно перемешиваем. В полученную массу добавляем клубнику и снова перемешиваем. В формочки для маффинов вкладываем бумажные капсулы, отправляем туда тесто на 2/3 всего объема. Формочки отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 до золотистого цвета.

Также вкусными получаются соленые маффины с сыром и ветчиной. Попробуйте — это невероятно вкусно.