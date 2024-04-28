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Привычный крабовый салат заиграет новыми красками: весь секрет в заправке

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простое бюджетное блюдо для всей семьи
Простое бюджетное блюдо для всей семьи. Фото 1000.menu

Такой салат готовится на раз-два

Рецепт салата с крабовыми палочками знают, пожалуй, все. А что будет, если сменить заправку к этому блюду?

На Instagram-странице "zhuravlina_cooking" утверждают, что вкус привычного блюда существенно изменится. А близкие уже не захотят возвращаться к старому варианту.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и сырной заправкой

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • кукуруза консервированная – 1 банка;
  • огурцы – 3-4 шт.;
  • яйца вареные – 5 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • зеленый лук – 2-3 шт.;

Ингредиенты для заправки:

  • майонез – 150-180 г;
  • сыр твердый – 100 г;
  • укроп – пучок;
  • горчица – 1 ч. л. ;
  • черный, перец – по вкусу;
  • чеснок – 1-2 зуб. (по вкусу);

Способ приготовления:

  1. Огурцы нарезать кубиками.
  2. Крабовые палочки нарезать кубиками.
  3. Зеленый лук мелко нарезать.
  4. Вареные яйца нарезать кубиками.
  5. Смешать вышеперечисленные ингредиенты и кукурузу, посолить.
  6. Для заправки в майонез добавить натертый на мелкую терку сыр, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, перемешать.
  7. Заправить этой смесью салат, перемешать.

А если вы любите быстрые салаты, рекомендуем приготовить его с тунцом. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к основному.

Теги:
#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома