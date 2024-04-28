Привычный крабовый салат заиграет новыми красками: весь секрет в заправке

Такой салат готовится на раз-два

Рецепт салата с крабовыми палочками знают, пожалуй, все. А что будет, если сменить заправку к этому блюду?

На Instagram-странице "zhuravlina_cooking" утверждают, что вкус привычного блюда существенно изменится. А близкие уже не захотят возвращаться к старому варианту.

Как приготовить салат с крабовыми палочками и сырной заправкой

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

кукуруза консервированная – 1 банка;

огурцы – 3-4 шт.;

яйца вареные – 5 шт.;

соль – по вкусу;

зеленый лук – 2-3 шт.;

Ингредиенты для заправки:

майонез – 150-180 г;

сыр твердый – 100 г;

укроп – пучок;

горчица – 1 ч. л. ;

черный, перец – по вкусу;

чеснок – 1-2 зуб. (по вкусу);

Способ приготовления:

Огурцы нарезать кубиками. Крабовые палочки нарезать кубиками. Зеленый лук мелко нарезать. Вареные яйца нарезать кубиками. Смешать вышеперечисленные ингредиенты и кукурузу, посолить. Для заправки в майонез добавить натертый на мелкую терку сыр, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, перемешать. Заправить этой смесью салат, перемешать.

А если вы любите быстрые салаты, рекомендуем приготовить его с тунцом. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к основному.