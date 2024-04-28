Привычный крабовый салат заиграет новыми красками: весь секрет в заправке
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Такой салат готовится на раз-два
Рецепт салата с крабовыми палочками знают, пожалуй, все. А что будет, если сменить заправку к этому блюду?
На Instagram-странице "zhuravlina_cooking" утверждают, что вкус привычного блюда существенно изменится. А близкие уже не захотят возвращаться к старому варианту.
Как приготовить салат с крабовыми палочками и сырной заправкой
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- кукуруза консервированная – 1 банка;
- огурцы – 3-4 шт.;
- яйца вареные – 5 шт.;
- соль – по вкусу;
- зеленый лук – 2-3 шт.;
Ингредиенты для заправки:
- майонез – 150-180 г;
- сыр твердый – 100 г;
- укроп – пучок;
- горчица – 1 ч. л. ;
- черный, перец – по вкусу;
- чеснок – 1-2 зуб. (по вкусу);
Способ приготовления:
- Огурцы нарезать кубиками.
- Крабовые палочки нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко нарезать.
- Вареные яйца нарезать кубиками.
- Смешать вышеперечисленные ингредиенты и кукурузу, посолить.
- Для заправки в майонез добавить натертый на мелкую терку сыр, мелко нарезанный укроп, горчицу, черный перец и натертый чеснок, перемешать.
- Заправить этой смесью салат, перемешать.
А если вы любите быстрые салаты, рекомендуем приготовить его с тунцом. Он может быть как самостоятельным блюдом, так и дополнением к основному.