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Такой кулич съедят первым: как приготовить с шоколадом

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Вкусный десерт к пасхальному столу
Вкусный десерт к пасхальному столу

Сырный кулич получается очень нежным и сливочным

Некоторые любят пышные куличи из теста, в то время как другие предпочитают сырные куличи. Рецептов этого пасхального десерта существует множество, как, например, с ягодами, "Три шоколада" или же с мармеладом.

Сегодня мы предлагаем приготовить эти вкусности с шоколадом. А рецептом с нами поделилась диетолог Светлана Фус на своей Instagram-странице.

Как приготовить шоколадный творожный кулич

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный 5% — 500 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • тростниковый сахар — 20 г;
  • сливки 15% — 100 мл;
  • молоко 2,5% — 100 мл;
  • молотые орехи — по своему вкусу;
  • какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;
  • апельсиновая цедра – 4 ст. л.;
  • ваниль – по вкусу;

Способ приготовления:

  1. Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры.
  2. Форму для кулича выстелить марлей.
  3. Творог растереть.
  4. Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль, сливки и молоко, перемешать.
  5. Получившуюся смесь поварить на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая, но не доводя до кипения.
  6. Снять с огня, добавить половину какао-порошка и размешать.
  7. Смешать творог с яично-сливочной массой до однородности, добавить апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка и орехи.
  8. Получившуюся массу переложить в пасочницу, поставить под пресс и убрать в холодильник на 12 часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожного кулича с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.

Теги:
#Шоколад #Паска #Великдень #Готовим дома