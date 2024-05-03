Такой кулич съедят первым: как приготовить с шоколадом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Сырный кулич получается очень нежным и сливочным
Некоторые любят пышные куличи из теста, в то время как другие предпочитают сырные куличи. Рецептов этого пасхального десерта существует множество, как, например, с ягодами, "Три шоколада" или же с мармеладом.
Сегодня мы предлагаем приготовить эти вкусности с шоколадом. А рецептом с нами поделилась диетолог Светлана Фус на своей Instagram-странице.
Как приготовить шоколадный творожный кулич
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный 5% — 500 г;
- яйца – 3 шт.;
- тростниковый сахар — 20 г;
- сливки 15% — 100 мл;
- молоко 2,5% — 100 мл;
- молотые орехи — по своему вкусу;
- какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;
- апельсиновая цедра – 4 ст. л.;
- ваниль – по вкусу;
Способ приготовления:
- Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры.
- Форму для кулича выстелить марлей.
- Творог растереть.
- Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль, сливки и молоко, перемешать.
- Получившуюся смесь поварить на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая, но не доводя до кипения.
- Снять с огня, добавить половину какао-порошка и размешать.
- Смешать творог с яично-сливочной массой до однородности, добавить апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка и орехи.
- Получившуюся массу переложить в пасочницу, поставить под пресс и убрать в холодильник на 12 часов.
Ранее "Телеграф" делился рецептом творожного кулича с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.