Такой кулич съедят первым: как приготовить с шоколадом

Сырный кулич получается очень нежным и сливочным

Некоторые любят пышные куличи из теста, в то время как другие предпочитают сырные куличи. Рецептов этого пасхального десерта существует множество, как, например, с ягодами, "Три шоколада" или же с мармеладом.

Сегодня мы предлагаем приготовить эти вкусности с шоколадом. А рецептом с нами поделилась диетолог Светлана Фус на своей Instagram-странице.

Как приготовить шоколадный творожный кулич

Ингредиенты:

сыр кисломолочный 5% — 500 г;

яйца – 3 шт.;

тростниковый сахар — 20 г;

сливки 15% — 100 мл;

молоко 2,5% — 100 мл;

молотые орехи — по своему вкусу;

какао-порошок – 2-2,5 ст. л.;

апельсиновая цедра – 4 ст. л.;

ваниль – по вкусу;

Способ приготовления:

Подготовить все ингредиенты заранее, чтобы они были комнатной температуры. Форму для кулича выстелить марлей. Творог растереть. Яйца взбить с сахаром, добавить ваниль, сливки и молоко, перемешать. Получившуюся смесь поварить на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая, но не доводя до кипения. Снять с огня, добавить половину какао-порошка и размешать. Смешать творог с яично-сливочной массой до однородности, добавить апельсиновую цедру, оставшуюся половину какао-порошка и орехи. Получившуюся массу переложить в пасочницу, поставить под пресс и убрать в холодильник на 12 часов.

Ранее "Телеграф" делился рецептом творожного кулича с молочной глазурью. Она понравится всем без исключения.